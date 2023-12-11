Київський суд переніс засідання у справі Штепи на наступний рік — в чому причина

Міська ексголова Слов'янська Неля Штепа. Фото: Hromadske

У Полтаві в Київському районному суді сьогодні, 11 грудня, відбулось судове засідання у справі колишньої міської голови Слов'янська Нелі Штепи. Через хворобу обвинуваченої засідання перенесли та призначили наступне на 8 лютого 2024 року.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Причина перенесення судового засідання

Сьогодні, 11 грудня, у Київському районному суді Полтави відбулось засідання у справі Нелі Штепи. Однак сама обвинувачена не була присутня на засіданні.

"Неля Штепа була відсутня під час судового розгляду. Адвокати також не зʼявились", — вказав Дмитро Чубенко.

За словами адвоката Олександра Тананакіна, Штепа не з'явилась на засідання через хворобливий стан. Він також додав, що зараз вона перебуває у Слов'янську.

"Я писав клопотання про перенесення засідання", — підкреслив адвокат.

Перенесення засідання Нелі Штепи

Суд задовольнив клопотання Тананакіна про перенесення засідання. За його словами, нових клопотань про переміщення справи Штепи в Орджонікідзевський районний суд Харкова наразі не було.

"Ухвалою суду вказане клопотання задоволено. Оголошено про привід обвинуваченої, яке доручено ГУНП в Харківській області", — сказав Чубенко.

Зазначається, що фігурантка не з'явилася на жодне із призначених шести судових засідань. Як заявив захист Штепи, впродовж всього часу вона перебуває на лікуванні, тому що має проблеми зі здоров'ям.

Що відомо про Нелю Штепу

Штепа була мером Слов'янська у період з 2010 по 2014 рік, і під час її керівництва місто було захоплено бойовиками з Росії, яких очолював Ігор Гіркін. Штепу звинувачують у порушенні територіальної цілісності та недоторканності України, що призвело до втрат людей, а також у формуванні терористичної групи чи організації. Також вона обвинувачується у сприянні проведенню псевдореферендуму щодо відокремлення Донецької області від України.

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