Киевский суд перенес заседание по делу Штепы на следующий год — в чем причина

Городская экс-голова Славянская Неля Штепа. Фото: Hromadske

В Полтаве в Киевском районном суде сегодня, 11 декабря, состоялось судебное заседание по делу бывшего городского головы Славянска Нели Штепы. Из-за болезни обвиняемой заседание перенесли и назначили следующее на 8 февраля 2024 года.

Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Причина переноса судебного заседания

Сегодня, 11 декабря, в Киевском районном суде Полтавы состоялось заседание по делу Нели Штепы. Однако сама обвиняемая не присутствовала на заседании.

"Неля Штепа отсутствовала во время судебного разбирательства. Адвокаты также не появились", — указал Дмитрий Чубенко.

По словам адвоката Александра Тананакина, Штепа не явилась на заседание из-за болезненного состояния. Он также добавил, что сейчас находится в Славянске.

"Я писал ходатайство о перенесении заседания", — подчеркнул адвокат.

Перенос заседания Нели Штепы

Суд удовлетворил ходатайство Тананакина о переносе заседания. По его словам, новых ходатайств о перемещении дела Штепы в Орджоникидзевский районный суд Харькова пока не было.

"По постановлению суда указанное ходатайство удовлетворено. Объявлено о поводе обвиняемой, которое поручено ГУНП в Харьковской области", — сказал Чубенко.

Отмечается, что фигурантка не явилась ни на одно из назначенных шести судебных заседаний. Как заявила защита Штепы, на протяжении всего времени она находится на лечении потому, что имеет проблемы со здоровьем.

Что известно о Неле Штепе

Штепа была мэром Славянска в период с 2010 по 2014 год, и во время ее руководства город был захвачен боевиками из России, которых возглавлял Игорь Гиркин. Штепа обвиняется в нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины, что привело к потерям людей, а также в формировании террористической группы или организации. Также она обвиняется в содействии проведению псевдореферендума по отделению Донецкой области от Украины.

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