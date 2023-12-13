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"Київстар" почне відновлювати звʼязок сьогодні, — СБУ

13 грудня 2023 11:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Київстар" почне відновлювати звʼязок сьогодні, — СБУ
Відновлення роботи "Київстару". Ілюстративне фото: delfi
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Служба безпеки України допомагає "Київстару" відновити роботу мережі. У відомстві пообіцяли відновити мобільний зв'язок та інтернет вже сьогодні, 13 грудня.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Відновлення роботи "Київстар"

"Кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти "Київстару" у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботи з відновлення мережі після вчорашньої хакерської атаки. За попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету", — наголосили у повідомленні.

За інформацією СБУ, хакери завдали мобільному оператору "Київстар" критичних уражень. Через це потрібен час, аби відновити всі необхідні протоколи для функціонування оператора.

Злочини російських хакерів

"Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності", — зазначили в СБУ.

Своєю чергою співробітники Служби безпеки продовжують документувати російську кібератаку на цифільну інфраструктуру нашої держави, як черговий воєнний злочин РФ. 

відновлення роботи київстар
Скриншот допису з Telegram СБУ

Нагадаємо, раніше російські хакери угрупування "Солнцепек" взяли на себе повну відповідальність за кібератаку на український оператор мобільного зв'язку "Київстар". Також вони натякнули на допомогу "небайдужих співробітників" "Київстар".

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