Мобільний оператор "Київстар" частково відновив зв’язок для українців

Мобільний оператор "Київстар". Фото: kyivstar.ua

Станом на 20:00 12 грудня мобільний оператор "Київстар" частково відновив свою роботу. У компанії планують завершити проблеми зі зв'язком до кінця доби 13 грудня.

Про це повідомляє Київстар.

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Часткове відновлення зв'язку Київстару

За інформацією представників компанії "Київстар", мобільний оператор вже відновив роботу послуг фіксованого зв'язку, однак частково.

"Зараз спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг і зроблять все

можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року", — вказали в компанії.

Також наголосили, що Київстар інформуватиме користувачів про відновлення послуг. Додали, що відновлення усіх функцій зв'язку буде поступовим.

Мобільний оператор подякував правоохоронцям та державним службам за допомогу у розв'язанні проблеми з кібератакою на українську мережу. Додатково вказали, що усім користувачам буде виплачена компенсація за відсутність зв'язку.



"Після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обов'язково отримають компенсації", — додали в Київстар.

Повідомлення про відновлення роботи. Фото: скриншот допису Київстар

Нагадаємо, на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку — без зв'язку та інтернету залишились мільйони абонентів. Збій у роботі приписують російським спецслужбам.

Додамо, мережу мобільного оператора "Київстар" 12 грудня атакували хакери. У компанії уточнили, що персональні дані абонентів не були скомпрометовані, а фахівці працюють над усуненням несправності.