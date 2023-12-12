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Мобільний оператор "Київстар" частково відновив зв’язок для українців

12 грудня 2023 21:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Мобільний оператор "Київстар" частково відновив зв’язок для українців
Мобільний оператор "Київстар". Фото: kyivstar.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Станом на 20:00 12 грудня мобільний оператор "Київстар" частково відновив свою роботу. У компанії планують завершити проблеми зі зв'язком до кінця доби 13 грудня.

Про це повідомляє Київстар.

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Часткове відновлення зв'язку Київстару

За інформацією представників компанії "Київстар", мобільний оператор вже відновив роботу послуг фіксованого зв'язку, однак частково.

"Зараз спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг і зроблять все
можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року", — вказали в компанії.

Також наголосили, що Київстар інформуватиме користувачів про відновлення послуг. Додали, що відновлення усіх функцій зв'язку буде поступовим.

Мобільний оператор подякував правоохоронцям та державним службам за допомогу у розв'язанні проблеми з кібератакою на українську мережу. Додатково вказали, що усім користувачам буде виплачена компенсація за відсутність зв'язку.

"Після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обов'язково отримають компенсації", — додали в Київстар.

Повідомлення про відновлення роботи
Повідомлення про відновлення роботи. Фото: скриншот допису Київстар

Нагадаємо, на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку — без зв'язку та інтернету залишились мільйони абонентів. Збій у роботі приписують російським спецслужбам. 

Додамо, мережу мобільного оператора "Київстар" 12 грудня атакували хакери. У компанії уточнили, що персональні дані абонентів не були скомпрометовані, а фахівці працюють над усуненням несправності.

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