Мобільний оператор "Київстар" частково відновив зв’язок для українців
Станом на 20:00 12 грудня мобільний оператор "Київстар" частково відновив свою роботу. У компанії планують завершити проблеми зі зв'язком до кінця доби 13 грудня.
Про це повідомляє Київстар.
Часткове відновлення зв'язку Київстару
За інформацією представників компанії "Київстар", мобільний оператор вже відновив роботу послуг фіксованого зв'язку, однак частково.
"Зараз спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг і зроблять все
можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року", — вказали в компанії.
Також наголосили, що Київстар інформуватиме користувачів про відновлення послуг. Додали, що відновлення усіх функцій зв'язку буде поступовим.
Мобільний оператор подякував правоохоронцям та державним службам за допомогу у розв'язанні проблеми з кібератакою на українську мережу. Додатково вказали, що усім користувачам буде виплачена компенсація за відсутність зв'язку.
"Після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обов'язково отримають компенсації", — додали в Київстар.
Нагадаємо, на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку — без зв'язку та інтернету залишились мільйони абонентів. Збій у роботі приписують російським спецслужбам.
Додамо, мережу мобільного оператора "Київстар" 12 грудня атакували хакери. У компанії уточнили, що персональні дані абонентів не були скомпрометовані, а фахівці працюють над усуненням несправності.
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