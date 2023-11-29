Київстар попереджає абонентів про зміни — чого очікувати

Жінка з телефоном в руках. Фото: Київстар

Мобільний оператор Київстар поверне клієнтам під’єднання популярного тарифу "LOVE UA На максимум". Зміни стартують від 1 грудня.

Про це йдеться на офіційному сайті оператора.

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Як зазначають в компанії, абоненти передплаченого зв’язку матимуть змогу скористатися її умовами за вигідною ціною. Тоді як новим клієнтам Київстару обіцяють знижку на оплату. Зокрема, останнім покращили умови користування.

"Вони зможуть взяти участь в акції "Шалений драйв" і забезпечити себе знижкою на перші 4 оплати тарифного плану", — мовиться в повідомленні.

В межах пакету послуг будуть доступні кілька Суперсил:

від 29 листопада для чинних користувачів "LOVE UA На максимум" — 15 ГБ додатково;

від 5 грудня для всіх абонентів тарифу — Соцмережі та месенджери (надає доступ до багатьох месенджерів і застосунків без тарифікації).

"Тарифний план коштує 175 грн на 4 тижні та забезпечує користувачів 15 ГБ мобільного інтернету, 2 500 МБ у роумінгу, безлімітом на дзвінки в мережі Київстар, 150 хв на розмови з абонентами інших операторів", — розповіли в Київстарі.

До 1 грудня пакет доступний клієнтам лише у фізичних магазинах мобільного оператора.

Нагадаємо, на Хмельниччині один з мешканців відсудив у мобільного оператора "Київстар" 70 гривень. Компанія незаконно зняла кошти з його мобільного рахунку.