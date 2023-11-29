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Киевстар предупреждает абонентов об изменениях — чего ждать

29 ноября 2023 03:36
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Киевстар предупреждает абонентов об изменениях — чего ждать
Женщина с телефоном в руках. Фото: Киевстар
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Мобильный оператор Киевстар вернет клиентам подключение популярного тарифа "LOVE UA На максимум". Изменения стартуют с 1 декабря.

Об этом говорится на официальном сайте оператора.

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Что известно о популярном тарифе Киевстар

Как отмечают в компании, абоненты предоплаченной связи смогут воспользоваться ее условиями по выгодной цене. В то время как новым клиентам Киевстара обещают скидку на оплату. В частности, последним улучшили условия использования.

"Они смогут принять участие в акции "Безумный драйв" и обеспечить себя скидкой на первые 4 оплаты тарифного плана", — говорится в сообщении.

В рамках пакета услуг будут доступны несколько Суперсил:

  • от 29 ноября для действующих пользователей "LOVE UA На максимум" - 15 ГБ дополнительно;
  • от 5 декабря для всех абонентов тарифа - Соцсети и мессенджеры (предоставляет доступ ко многим мессенджерам и приложениям без тарификации).

"Тарифный план стоит 175 грн на 4 недели и обеспечивает пользователей 15 ГБ мобильного интернета, 2500 МБ в роуминге, безлимитом на звонки в сети Киевстар, 150 мин на разговоры с абонентами других операторов", — рассказали в Киевстаре.

До 1 декабря пакет доступен клиентам только в магазинах мобильного оператора.

Напомним, в Хмельницкой области один из жителей отсудил у мобильного оператора " Киевстар" 70 гривен . Компания незаконно сняла деньги с его мобильного счета.

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