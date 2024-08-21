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Клименко нагородив бійців, які стримують штурми росіян на Донеччині

21 серпня 2024 23:35
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Бої на Донеччині — Клименко нагородив військових
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко нагороджує військового. Фото: пресслужба МВС
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Російська армія продовжує штурмувати позиції українських військових у Донецькій області. Бійці, які несуть службу на найскладніших ділянках фронту, отримали нагороди.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України (МВС) Ігор Клименко в Telegram у середу, 21 серпня.

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Клименко наголосив, що поліція, рятувальники та підрозділи органів системи МВС посилено працюють у прифронтових громадах Донеччини.

"Ворог зосереджує свої значні сили, проводить постійні штурми. Але наші бійці утримують позиції", — повідомив голова МВС.

Він зазначив, що під час поїздки в регіон обговорив безпекові питання з очільником обласної адміністрації Вадимом Філашкіним. 

За словами Клименка, з початку тижня ворог понад 50 разів обстріляв населені пункти Донеччини, 11 цивільних осіб загинуло. Триває евакуація.

"Важливе питання збереження життя людей. Ризикуючи власним, евакуаційні групи поліції "Білий Янгол" та ДСНС "Фенікс" щодня вивозять цивільних під обстрілами", — йдеться у повідомленні.

Голова МВС додав, що нацгвардійці, рятувальники та поліцейські отримали державні та відомчі відзнаки за порятунок людей і віддану службу.

  • Клименко нагородив бійців, які стримують штурми росіян на Донеччині - фото 2
    Працівник ДСНС отримує нагороду
  • Клименко нагородив бійців, які стримують штурми росіян на Донеччині - фото 3
    Клименко нагороджує військового
  • Клименко нагородив бійців, які стримують штурми росіян на Донеччині - фото 4
    Військовий отримує нагороду від голови МВС
  • Клименко нагородив бійців, які стримують штурми росіян на Донеччині - фото 5
    Поліцейська отримує нагороду
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    Військовий отримує нагороду
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