Бои в Донецкой области — Клименко наградил военных

Клименко наградил бойцов, сдерживающих штурмы россиян в Донецкой области
Российская армия продолжает штурмовать позиции украинских военных в Донецкой области. Бойцы, несущие службу на самых сложных участках фронта, получили награды.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины (МВД) Игорь Клименко в Telegram в среду, 21 августа.
Клименко рассказал о ситуации в Донецкой области и наградил бойцов
Клименко подчеркнул, что полиция, спасатели и подразделения органов системы МВД усиленно работают в прифронтовых районах Донбасса.
"Враг сосредотачивает свои значительные силы, проводит постоянные штурмы. Но наши бойцы удерживают позиции", — сообщил глава МВД.
Он отметил, что во время поездки в регион обсудил вопросы безопасности с главой областной администрации Вадимом Филашкиным.
По словам Клименко, с начала недели враг более 50 раз обстрелял населенные пункты Донбасса, 11 гражданских лиц погибли. Продолжается эвакуация.
"Важный вопрос сохранения жизни людей. Рискуя собственными, эвакуационные группы полиции "Белый Ангел" и ГСЧС "Феникс" ежедневно вывозят гражданских под обстрелами", — говорится в сообщении.
Глава МВД добавил, что нацгвардейцы, спасатели и полицейские получили государственные и ведомственные награды за спасение людей и преданную службу.
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Работник ГСЧС получает награду
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Военный получает награду от главы МВД
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Полицейская получает награду
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Военный получает награду
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