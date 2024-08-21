Бои в Донецкой области — Клименко наградил военных

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко награждает военного. Фото: пресс-служба МВД

Российская армия продолжает штурмовать позиции украинских военных в Донецкой области. Бойцы, несущие службу на самых сложных участках фронта, получили награды.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины (МВД) Игорь Клименко в Telegram в среду, 21 августа.

Читайте также:

Клименко рассказал о ситуации в Донецкой области и наградил бойцов

Клименко подчеркнул, что полиция, спасатели и подразделения органов системы МВД усиленно работают в прифронтовых районах Донбасса.

"Враг сосредотачивает свои значительные силы, проводит постоянные штурмы. Но наши бойцы удерживают позиции", — сообщил глава МВД.

Он отметил, что во время поездки в регион обсудил вопросы безопасности с главой областной администрации Вадимом Филашкиным.

По словам Клименко, с начала недели враг более 50 раз обстрелял населенные пункты Донбасса, 11 гражданских лиц погибли. Продолжается эвакуация.

"Важный вопрос сохранения жизни людей. Рискуя собственными, эвакуационные группы полиции "Белый Ангел" и ГСЧС "Феникс" ежедневно вывозят гражданских под обстрелами", — говорится в сообщении.

Глава МВД добавил, что нацгвардейцы, спасатели и полицейские получили государственные и ведомственные награды за спасение людей и преданную службу.