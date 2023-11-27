Клименко розповів, як відбувається ліквідація наслідків негоди в Україні

Рятувальники витягують автівку з кювету. Фото: ГУ ДСНС

В Україні вирує негода, внаслідок якої в деяких регіонах зникло електро- водо- та теплопостачання. Крім того, на дорогах фіксують незліченну кількість аварій. До ліквідації наслідків негоди МВС залучило близько 6 тис. працівників.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, пише ДСНС.

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Ліквідація наслідків негоди

Так, близько 6 тис. працівників системи МВС беруть участь в ліквідації негоди в Україні. Це працівники дорожніх служб, рятувальники, прикордонники, поліцейські, гвардійці.

"Ми продовжуємо працювати на дорогах, ми продовжуємо контролювати трафік. Ми досягли того, що кількість дорожньо-транспортних пригод, не враховуючи заметілі та з'їзд автомобілів в кювет, мінімізували й не допустили трагічних наслідків", — зазначив Клименко.

За даними ДСНС, загалом в Україні підготовані додаткові 13 мобільних пунктів обігріву, транспорт, генератори та понад 20 теплових котелень, які у випадку необхідності, готові прибути в зазначене місце.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, що внаслідок тривалої негоди, яка вирувала в Одесі протягом 26 листопада, є загиблі. Поліція повідомляла про трьох жертв холодів.

Крім того, в Одесі від сильних поривів вітру до 25 м/с обвалилася частина будинку у центрі міста. Йдеться про дореволюційну будівлю на Базарній, яка давно перебувала в аварійному стані.