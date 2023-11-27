Клименко рассказал, как происходит ликвидация последствий непогоды в Украине

Спасатели извлекают автомобиль из кювета. Фото: ГУ ГСЧС

В Украине бурлит ненастье, в результате которого в некоторых регионах исчезло электро- водо- и теплоснабжение. Кроме того, на дорогах фиксируют несметное количество аварий. К ликвидации последствий непогоды МВД привлекло около 6 тыс. работников.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, пишет ГСЧС.

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Так около 6 тыс. работников системы МВД принимают участие в ликвидации непогоды в Украине. Это работники дорожных служб, спасатели, пограничники, полицейские, гвардейцы.

"Мы продолжаем работать на дорогах, мы продолжаем контролировать трафик. Мы добились того, что количество дорожно-транспортных происшествий, не считая метели и съезд автомобилей в кювет, минимизировали и не допустили трагических последствий", — отметил Клименко.

По данным ГСЧС, всего в Украине подготовлены дополнительные 13 мобильных пунктов обогрева, транспорт, генераторы и более 20 тепловых котельных, которые в случае необходимости готовы прибыть в указанное место.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, что в результате длительного ненастья, бурлившего в Одессе в течение 26 ноября, есть погибшие. Полиция сообщала о трех жертвах холодов.

Кроме того, в Одессе от сильных порывов ветра до 25 м/с рухнула часть дома в центре города. Речь идет о дореволюционном здании на Базарной, давно находившейся в аварийном состоянии.