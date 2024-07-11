Що сталось з екссуддею Князєвим на Закарпатті, чи дійсно Всеволода Князєва затримали прикордонники

Князєв оздоровлюється на Закарпатті, а інцидент з прикордонниками вичерпано — адвокат
Адвокат колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва Іван Староста стверджує, що його підзахисного ніхто на кордоні не затримував, а після перевірки документів підозрюваного у хабарництві екссуддю відпустили. У прикордонників не має жодних претензій до Князєва.
Такий коментар виданню "Суспільне Новини" 10 липня, в середу дав Іван Староста.
Що конкретно розповів адвокат Князєва
За словами Старости, екссуддя дійсно був і зараз перебуває на Закарпатті, щоб оздоровитись в одному із санаторіїв. В прикордонній зоні біля селища Солотвино у Князєва дійсно перевірили документи та поцікавились метою перебування в прикордонній зоні.
"Після з'ясування всіх питань, жодних зауважень з боку прикордонників до Всеволода Князєва не має", — заявив Іван Староста.
Сам Князєв теж дав коментар журналістам. Виданню Бабель він розповів, що на блокпості у нього перевірили документи, а після уже у відділку ретельно їх ще раз перевірили.
"Після ретельної перевірки документів прикордонники звʼязалися з НАБУ і зʼясували, що до мене немає претензій. Після цього я залишив відділ прикордонної служби. Наразі перебуваю на Закарпатті і планую продовжити відпочинок. За наказом Верховного суду перебуваю у відпустці", — заявив журналістам Князєв.
В чому підозрюють Всеволода Князєва
Колишнього суддю Всеволода Князєва звинувачують в отриманні хабарів у справі про корупцію у Верховному Суді.
У грудні 2023 року суд визнав його винним у порушенні обмежень щодо одержання подарунків, конфіскував 906 600 грн і зобов'язав сплатити штраф 2 550 грн.
31 січня Князєва випустили з СІЗО після внесення застави, яку сім разів зменшували (з 75 мільйонів гривень до 18,168 мільйона).
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