Що сталось з екссуддею Князєвим на Закарпатті, чи дійсно Всеволода Князєва затримали прикордонники

Екссуддя Всеволод Князєв. Фото: Верховний суд України

Адвокат колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва Іван Староста стверджує, що його підзахисного ніхто на кордоні не затримував, а після перевірки документів підозрюваного у хабарництві екссуддю відпустили. У прикордонників не має жодних претензій до Князєва.

Такий коментар виданню "Суспільне Новини" 10 липня, в середу дав Іван Староста.

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Що конкретно розповів адвокат Князєва

За словами Старости, екссуддя дійсно був і зараз перебуває на Закарпатті, щоб оздоровитись в одному із санаторіїв. В прикордонній зоні біля селища Солотвино у Князєва дійсно перевірили документи та поцікавились метою перебування в прикордонній зоні.

"Після з'ясування всіх питань, жодних зауважень з боку прикордонників до Всеволода Князєва не має", — заявив Іван Староста.

Сам Князєв теж дав коментар журналістам. Виданню Бабель він розповів, що на блокпості у нього перевірили документи, а після уже у відділку ретельно їх ще раз перевірили.

Коментар Князєва журналістам

"Після ретельної перевірки документів прикордонники звʼязалися з НАБУ і зʼясували, що до мене немає претензій. Після цього я залишив відділ прикордонної служби. Наразі перебуваю на Закарпатті і планую продовжити відпочинок. За наказом Верховного суду перебуваю у відпустці", — заявив журналістам Князєв.

В чому підозрюють Всеволода Князєва

Колишнього суддю Всеволода Князєва звинувачують в отриманні хабарів у справі про корупцію у Верховному Суді.

У грудні 2023 року суд визнав його винним у порушенні обмежень щодо одержання подарунків, конфіскував 906 600 грн і зобов'язав сплатити штраф 2 550 грн.

31 січня Князєва випустили з СІЗО після внесення застави, яку сім разів зменшували (з 75 мільйонів гривень до 18,168 мільйона).