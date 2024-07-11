Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Князєв оздоровлюється на Закарпатті, а інцидент з прикордонниками вичерпано — адвокат arrow

Князєв оздоровлюється на Закарпатті, а інцидент з прикордонниками вичерпано — адвокат

11 липня 2024 03:06
68c14200-cead-403f-f0ed-d9e88fa98f00 - Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор
Що сталось з екссуддею Князєвим на Закарпатті, чи дійсно Всеволода Князєва затримали прикордонники
Екссуддя Всеволод Князєв. Фото: Верховний суд України
68c14200-cead-403f-f0ed-d9e88fa98f00 - Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор

Адвокат колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва Іван Староста стверджує, що його підзахисного ніхто на кордоні не затримував, а після перевірки документів підозрюваного у хабарництві екссуддю відпустили. У прикордонників не має жодних претензій до Князєва. 

Такий коментар виданню "Суспільне Новини" 10 липня, в середу дав Іван Староста. 

Читайте також:

Що конкретно розповів адвокат Князєва

За словами Старости, екссуддя дійсно був і зараз перебуває на Закарпатті, щоб оздоровитись в одному із санаторіїв. В прикордонній зоні біля селища Солотвино у Князєва дійсно перевірили документи та поцікавились метою перебування в прикордонній зоні. 

"Після з'ясування всіх питань, жодних зауважень з боку прикордонників до Всеволода Князєва не має", — заявив Іван Староста.

Сам Князєв теж дав коментар журналістам. Виданню Бабель він розповів, що на блокпості у нього перевірили документи, а після уже у відділку ретельно їх ще раз перевірили.

Коментар Князєва журналістам Бабель
Коментар Князєва журналістам

"Після ретельної перевірки документів прикордонники звʼязалися з НАБУ і зʼясували, що до мене немає претензій. Після цього я залишив відділ прикордонної служби. Наразі перебуваю на Закарпатті і планую продовжити відпочинок. За наказом Верховного суду перебуваю у відпустці", — заявив журналістам Князєв.

В чому підозрюють Всеволода Князєва

Колишнього суддю Всеволода Князєва звинувачують в отриманні хабарів у справі про корупцію у Верховному Суді. 

У грудні 2023 року суд визнав його винним у порушенні обмежень щодо одержання подарунків, конфіскував 906 600 грн і зобов'язав сплатити штраф 2 550 грн.

31 січня Князєва випустили з СІЗО після внесення застави, яку сім разів зменшували (з 75 мільйонів гривень до 18,168 мільйона).

корупція хабар прикордонники Всеволод Князєв

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних