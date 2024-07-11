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Князев оздоравливается на Закарпатье, а инцидент с пограничниками исчерпан — адвокат

11 июля 2024 03:06
68c14200-cead-403f-f0ed-d9e88fa98f00 - Филип Бойко
Филип Бойко
редактор
Что произошло с экссудьей Князевым на Закарпатье, действительно ли Всеволода Князева задержали пограничники
Экссудья Всеволод Князев. Фото: Верховный суд Украины
68c14200-cead-403f-f0ed-d9e88fa98f00 - Филип Бойко
Филип Бойко
редактор

Адвокат бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева Иван Староста утверждает, что его подзащитного никто на границе не задерживал, а после проверки документов подозреваемого во взяточничестве экссудью отпустили. У пограничников нет никаких претензий к Князеву.

Такой комментарий изданию "Суспільне Новини" 10 июля, в среду дал Иван Староста.

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Что конкретно рассказал адвокат Князева

По словам Старості, экссудья действительно был и сейчас находится в Закарпатье, чтобы оздоровиться в одном из санаториев. В приграничной зоне у поселка Солотвино у Князева действительно проверили документы и поинтересовались целью пребывания в приграничной зоне.

"После выяснения всех вопросов, никаких замечаний со стороны пограничников к Всеволоду Князеву нет ", — заявил Иван Староста.

Сам Князев тоже дал комментарий журналистам издания Бабель. Он рассказал, что на блокпосте у него проверили документы, а после уже в отделении тщательно их еще раз проверили.

Комментарий Князева журналистам Бабель
Комментарий Князева журналистам

"После тщательной проверки документов пограничники связались с НАБУ и выяснили, что ко мне нет претензий. После этого я покинул отдел пограничной службы. Сейчас нахожусь на Закарпатье и планирую продолжить отдых. По приказу Верховного суда нахожусь в отпуске", — заявил журналистам Князев.

В чем подозревают Всеволода Князева

Бывший судья Всеволод Князев обвиняется в получении взяток по делу о коррупции в Верховном Суде.

В декабре 2023 года суд признал его виновным в нарушении ограничений на получение подарков, конфисковал 906 600 грн и обязал уплатить штраф 2 550 грн.

31 января Князева выпустили из СИЗО после внесения залога, который семь раз уменьшали (с 75 миллионов гривен до 18,168 миллиона).

коррупция взятка пограничники Всеволод Князев

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