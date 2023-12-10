Кого не штрафуватимуть за порушення комендантської години — у МВС пояснили
10 грудня 2023 05:45
Поліція затримала порушника комендантської години. Фото: Національна поліція
У Верховній Раді ухвалили законопроєкт у першому читанні про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Утім, низка людей може уникнути штрафів.
Про це йдеться в Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України.
Читайте також:
Які випадки не вважатимуть порушенням комендантської години
У Раді погодили врегулювання випадків, які не є порушення комендантської години. Серед них:
- якщо особа прямує до/з укриття під час повітряної тривоги;
- супроводжує поранених, важкохворих;
- здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна;
- надає медичну (домедичну) допомогу;
- перебуває в стані крайньої необхідності.
Штрафи за порушення комендантської години
В Україні запроводили штрафи за порушення комендантської години:
- для фізичних осіб: 8500-17 000 грн; в разі повторного порушення: 17 000-34 000 грн;
- для субʼєктів господарювання: 51 000-102 000 грн; повторно: 170 000-340 000 грн.
Додамо, напередодні новорічних свят стало актуальним питання про можливу зміну комендантської години на Харківщині. Проте обласна влада заявляє, що змін у поточному режимі не планується
Читайте Новини.LIVE!