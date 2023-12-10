Кого не штрафуватимуть за порушення комендантської години — у МВС пояснили

Поліція затримала порушника комендантської години. Фото: Національна поліція

У Верховній Раді ухвалили законопроєкт у першому читанні про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Утім, низка людей може уникнути штрафів.

Про це йдеться в Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

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Які випадки не вважатимуть порушенням комендантської години

У Раді погодили врегулювання випадків, які не є порушення комендантської години. Серед них:

якщо особа прямує до/з укриття під час повітряної тривоги;

супроводжує поранених, важкохворих;

здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна;

надає медичну (домедичну) допомогу;

перебуває в стані крайньої необхідності.

Штрафи за порушення комендантської години

В Україні запроводили штрафи за порушення комендантської години:

для фізичних осіб: 8500-17 000 грн; в разі повторного порушення: 17 000-34 000 грн;

для субʼєктів господарювання: 51 000-102 000 грн; повторно: 170 000-340 000 грн.

Додамо, напередодні новорічних свят стало актуальним питання про можливу зміну комендантської години на Харківщині. Проте обласна влада заявляє, що змін у поточному режимі не планується