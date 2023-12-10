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Кого не штрафуватимуть за порушення комендантської години — у МВС пояснили

10 грудня 2023 05:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Кого не штрафуватимуть за порушення комендантської години — у МВС пояснили
Поліція затримала порушника комендантської години. Фото: Національна поліція
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У Верховній Раді ухвалили законопроєкт у першому читанні про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Утім, низка людей може уникнути штрафів.

Про це йдеться в Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України. 

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Які випадки не вважатимуть порушенням комендантської години

У Раді погодили врегулювання випадків, які не є порушення комендантської години. Серед них:

  • якщо особа прямує до/з укриття під час повітряної тривоги;
  • супроводжує поранених, важкохворих;
  •  здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна;
  • надає медичну (домедичну) допомогу;
  • перебуває в стані крайньої необхідності.

Штрафи за порушення комендантської години

В Україні запроводили штрафи за порушення комендантської години:

  • для фізичних осіб: 8500-17 000 грн; в разі повторного порушення: 17 000-34 000 грн;
  • для субʼєктів господарювання: 51 000-102 000 грн; повторно: 170 000-340 000 грн.

Додамо, напередодні новорічних свят стало актуальним питання про можливу зміну комендантської години на Харківщині. Проте обласна влада заявляє, що змін у поточному режимі не планується

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