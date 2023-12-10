Кого не будут штрафовать за нарушение комендантского часа — в МВД объяснили
10 декабря 2023 05:45
Полиция задержала нарушителя комендантского часа. Фото: Национальная полиция
В Верховной Раде был принят законопроект в первом чтении об административной ответственности за нарушение комендантского часа. Впрочем, ряд людей могут избежать штрафов.
Об этом идет речь в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.
Читайте также:
Какие случаи не сочтут нарушением комендантского часа
В Раде согласовали урегулирование случаев, не являющихся нарушением комендантского часа. Среди них:
- если лицо следует к/из укрытия во время воздушной тревоги;
- сопровождает раненых, тяжелобольных;
- осуществляет меры по эвакуации населения или спасению имущества;
- оказывает медицинскую (домедицинскую) помощь;
- находится в состоянии крайней необходимости.
Штрафы за нарушение комендантского часа
В Украине ввели штрафы за нарушение комендантского часа:
- для физических лиц: 8500–17 000 грн; при повторном нарушении: 17 000-34 000 грн;
- для субъектов ведения хозяйства: 51 000-102 000 грн; повторно: 170000-340000 грн.
Добавим, в канун новогодних праздников стал актуальным вопрос о возможном изменении комендантского часа в Харьковской области. Однако областные власти заявляют, что изменений в текущем режиме не планируется
Читайте Новини.LIVE!