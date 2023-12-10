Кого не будут штрафовать за нарушение комендантского часа — в МВД объяснили

Полиция задержала нарушителя комендантского часа. Фото: Национальная полиция

В Верховной Раде был принят законопроект в первом чтении об административной ответственности за нарушение комендантского часа. Впрочем, ряд людей могут избежать штрафов.

Об этом идет речь в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

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В Раде согласовали урегулирование случаев, не являющихся нарушением комендантского часа. Среди них:

если лицо следует к/из укрытия во время воздушной тревоги;

сопровождает раненых, тяжелобольных;

осуществляет меры по эвакуации населения или спасению имущества;

оказывает медицинскую (домедицинскую) помощь;

находится в состоянии крайней необходимости.

Штрафы за нарушение комендантского часа

В Украине ввели штрафы за нарушение комендантского часа:

для физических лиц: 8500–17 000 грн; при повторном нарушении: 17 000-34 000 грн;

для субъектов ведения хозяйства: 51 000-102 000 грн; повторно: 170000-340000 грн.

Добавим, в канун новогодних праздников стал актуальным вопрос о возможном изменении комендантского часа в Харьковской области. Однако областные власти заявляют, что изменений в текущем режиме не планируется