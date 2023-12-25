Кого призвуть та яких змін очікувати від мобілізації в 2024 році — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Футуролог Віталій Кулик разом з ведучим говоритимуть про мобілізацію в Україні у 2024 році. Вони розглянуть зміни, на які варто очікувати наступного року у військовому призові та кого буде доєднано до лав ЗСУ.

Подивитися ефір, який розпочнеться о 21:05, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Футуролог Віталій Кулик дав інтерв'ю Новини.LIVE. Разом з ведучим Сергієм Гулюком вони говоритимуть про ситуацію на фронті, перемовини з Росією. Також торкнуться теми мобілізації в Україні в наступному році та, якою вона буде. А також обговорять військову допомогу Україні від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет Міністрів мав би внести до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні. Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових.

Додамо, українські чоловіки, які наразі перебувають за кордоном, все одно повинні встати на військовий облік. У разі відмови, до них застосують ряд санкцій: заблокують банківські рахунки та позбавлять права на консульську допомогу.

Раніше ми писали, що Німеччина оновила список військової допомоги, яку передала Україні. Зокрема, Берлін передав Києву додаткові зенітні установки Gepard.