Кого призовут и каких изменений ожидать от мобилизации в 2024 году — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Футуролог Виталий Кулик вместе с ведущим будут говорить о мобилизации в Украине в 2024 году. Они рассмотрят изменения, которых следует ожидать в следующем году в военном призыве и кто будет присоединен к рядам ВСУ.

Посмотреть эфир, который начнется в 21:05 можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Футуролог Виталий Кулик дал интервью Новини.LIVE. Вместе с ведущим Сергеем Гулюком они будут говорить о ситуации на фронте, переговорах с Россией. Также коснутся темы мобилизации в Украине в следующем году и какой она будет. Также обсудят военную помощь Украине от международных партнеров.

Напомним, 25 декабря Кабинет Министров должен был внести в Верховную Раду законопроект по усовершенствованию проведения мобилизации в Украине. Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных.

Добавим, украинские мужчины, которые сейчас находятся за границей, все равно должны встать на военный учет. В случае отказа к ним применят ряд санкций: заблокируют банковские счета и лишат права на консульскую помощь.

Ранее мы писали, что Германия обновила список военной помощи, переданной Украине. В частности, Берлин передал Киеву дополнительные зенитные установки Gepard.