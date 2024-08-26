Кабмін уточнив, кого забезпечать протигазами на випадок застосування ядерної зброї проти України

Рятувальники у захисних костюмах. Фото: ДСНС

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою уточнив, кого забезпечать протигазами на випадок застосування ядерної зброї проти України. Крім того, уряд визначив порядок забезпечення непрацюючого населення засобами захисту на випадок застосування ядерної зброї проти України.

Про це йдеться в постанові Кабміну.

Читайте також:

Кому нададуть засоби захисту від ядерного ураження

Кабмін постановою від 16 серпня 2024 р. №936 встановив, що на випадок застосування ядерної та інших видів зброї масового ураження проти України в умовах воєнного стану населення завчасно забезпечується засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин:

для непрацюючого населення — обласними, Київською міською держадміністраціями шляхом накопичення у складі регіональних матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які створюються відповідно до вимог законодавства, та органами місцевого самоврядування — у складі місцевих матеріальних резервів

— обласними, Київською міською держадміністраціями шляхом накопичення у складі регіональних матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які створюються відповідно до вимог законодавства, та органами місцевого самоврядування — у складі місцевих матеріальних резервів для працівників суб’єктів господарювання, що належать до категорії цивільного захисту , — суб’єктами господарювання за рахунок власних коштів

, — суб’єктами господарювання за рахунок власних коштів для працівників суб’єктів господарювання, які призначаються до складу територіальних формувань та територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту і не входять до складу об’єктових формувань та об’єктових спеціалізованих служб цивільного захисту, — обласними, КМДА, районними держадміністраціями, органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів

і не входять до складу об’єктових формувань та об’єктових спеціалізованих служб цивільного захисту, — обласними, КМДА, районними держадміністраціями, органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів для працівників суб’єктів господарювання, які призначаються до складу обʼєктових формувань та об’єктових спеціалізованих служб цивільного захисту , — субʼєктами господарювання за рахунок власних коштів

, — субʼєктами господарювання за рахунок власних коштів для працівників центральних органів виконавчої влади, обласних, міської, районних держадміністрацій, інших державних органів — центральними органами виконавчої влади, обласними, Київською міською, районними держадміністраціями, іншими державними органами за рахунок коштів державного бюджету

— центральними органами виконавчої влади, обласними, Київською міською, районними держадміністраціями, іншими державними органами за рахунок коштів державного бюджету для працівників органів місцевого самоврядування — органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів.

З метою завчасної організації видачі населенню засобів радіаційного та хімічного захисту центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська, районні держадміністрації, інші державні органи, а також суб’єкти господарювання розробляють плани видачі засобів радіаційного та хімічного захисту, утворюють та забезпечують роботу пунктів видачі, формують команди (групи) видачі. Видача населенню засобів радіаційного та хімічного захисту здійснюється відповідно до методичних рекомендацій, затверджених ДСНС.

Видача населенню засобів радіаційного та хімічного захисту здійснюється безоплатно. Видані засоби поверненню не підлягають.

Непрацююче населення із числа осіб з інвалідністю І та ІІ груп, осіб, які отримують пенсію за віком або на пільгових умовах, дітей до 16 років забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальний протигаз для захисту від бойових отруйних речовин). Відповідальні суб’єкти мають дотримуватися норми один протигаз на особу і додатково 2 відсотки загальної кількості непрацюючого населення.

Нижче наводимо постанову.