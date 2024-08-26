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Кого обеспечат противогазами на случай применения ядерного оружия — постановление Кабмина

26 августа 2024 15:37
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Кабмин уточнил, кого обеспечат противогазами на случай применения ядерного оружия против Украины
Спасатели в защитных костюмах. Фото: ГСЧС
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Кабинет министров Украины принял постановление, которым уточнил, кого обеспечат противогазами на случай применения ядерного оружия против Украины. Кроме того, правительство определило порядок обеспечения неработающего населения средствами защиты на случай применения ядерного оружия против Украины.

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

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Кабмин постановлением от 16 августа 2024 года №936 установил, что в случае применения ядерного и других видов оружия массового поражения против Украины в условиях военного положения население заблаговременно обеспечивается средствами индивидуальной защиты органов дыхания от боевых отравляющих веществ:

  • для неработающего населения — областными, Киевской городской госадминистрациями путем накопления в составе региональных материальных резервов для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создаваемых в соответствии с требованиями законодательства, и органами местного самоуправления — в составе местных материальных резервов
  • для работников субъектов хозяйствования, принадлежащих к категории гражданской защиты, — субъектами хозяйствования за счет собственных средств
  • для работников субъектов хозяйствования, которые назначаются в состав территориальных формирований и территориальных специализированных служб гражданской защиты и не входят в состав объектовых формирований и объектовых специализированных служб гражданской защиты — областными, КГГА, районными госадминистрациями, органами местного самоуправления за счет средств местных бюджетов
  • для работников субъектов хозяйствования, которые назначаются в состав объектовых формирований и объектовых специализированных служб гражданской защиты, — субъектами хозяйствования за счет собственных средств
  • для работников центральных органов исполнительной власти, областных, городской, районных госадминистраций, других государственных органов — центральными органами исполнительной власти, областными, Киевской городской, районными госадминистрациями, другими государственными органами за счет средств государственного бюджета
  • для работников органов местного самоуправления — органами местного самоуправления за счет средств местных бюджетов.

В целях преждевременной организации выдачи населению средств радиационной и химической защиты центральные органы исполнительной власти, областные, Киевская городская, районные госадминистрации, другие государственные органы, а также субъекты хозяйствования разрабатывают планы выдачи средств радиационной и химической защиты, организовывают и обеспечивают работу пунктов выдачи, формируют команды (группы) выдачи. Выдача населению средств радиационной и химической защиты осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ГСЧС.

Выдача населению средств радиационной и химической защиты осуществляется бесплатно. Выданные средства возврату не подлежат.

Неработающее население из числа лиц с инвалидностью I и II групп, лиц, получающих пенсию по возрасту или на льготных условиях, детей до 16 лет обеспечиваются средствами индивидуальной защиты органов дыхания (фильтровальный противогаз для защиты от ядовитых веществ). Ответственные субъекты должны соблюдать норму один противогаз на человека и дополнительно 2 процента общего количества неработающего населения.

Ниже приводим постановление.

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