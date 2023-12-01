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Коли прикрашати ялинку на Новий рік-2024 і де її краще не ставити

1 грудня 2023 18:19
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Новий рік-2024 — коли варто ставити ялинку і де її краще не встановлювати
Жінка, яка прикрашає новорічну ялинку. Фото: Pexels
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Наближається Новий рік, тому всі люди починають потрохи до нього готуватися, зокрема, купляти ялинки і прикраси до неї. Перш, ніж ставити ялинку вдома, варто знати, коли це краще робити і куди не варто ставити головний атрибут новорічних свят.

Новини.LIVE розповідає, якого числа ставити ялинку на Новий рік-2024 і де її краще не встановлювати. 

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Коли варто ставити ялинку на Новий рік-2024

Перш, ніж ставити новорічну ялинку, варто знати, в які дати це можна зробити. Так, можна встановити її п’ятого грудня на День святого Миколая, щоб задобрити його, або ж у день зимового сонцестояння, тобто, 22 грудня. 

Також можна поставити символ новорічних свят на Святвечір, який за новим календарем відзначається 24 грудня, напередодні Різдва 25 грудня. А можна поставити головний атрибут Нового року просто напередодні новорічної ночі, тобто, 31 грудня.

Семья, украшающая новогоднюю елку
Сім'я, яка прикрашає новорічну ялинку. Фото: Pexels

Де краще не ставити ялинку на Новий рік-2024

Варто знати, що не треба ставити ялинку просто навпроти вікна, як це зазвичай роблять деякі сім’ї після перегляду культових різдвяних фільмів. Справа в тому, що люди, які ставлять символ Нового року біля вікна, хочуть похизуватися ним, своїми іграшками на ялинці та ілюмінацією сусідам і перехожим. 

До того ж, таке місце під ялинку перекриває світло в кімнаті, але надмірне світло може швидко висушити дерево. Через це у кімнаті з’явиться холодна, темна і гнітюча атмосфера, що точно не буде доречним на новорічні свята.

Женщина, украшающая новогоднюю елку
Жінка, яка прикрашає новорічну ялинку. Фото: Pexels

В якому місці варто поставити ялинку на Новий рік-2024

Встановлювати атрибут новорічних свят варто збоку від вікна або ближче до вікна, яке не виходить на південь. Справа в тому, що денне світло не буде засліплювати святкове дерево, а, навпаки, буде підсвічувати блиск іграшок на ньому.

Завдяки цьому можна створити по-справжньому казкову атмосферу в квартирі.

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна ставити на святковий стіл на Новий рік-2024. 

Раніше ми розповідали про те, яку стильну зачіску можна зробити на Новий рік-2024. 

Також ми повідомляли про те, які страви варто приготувати на Новий рік-2024, щоб залучити удачу.

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