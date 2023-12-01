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Когда украшать елку на Новый год-2024 и где ее лучше не ставить

1 декабря 2023 18:19
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Новый год-2024 — когда стоит ставить елку и где ее лучше не устанавливать
Женщина, украшающая новогоднюю елку. Фото: Pexels
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Приближается Новый год, поэтому все люди начинают понемногу готовиться к нему, в частности, покупать елки и украшения к ней. Прежде, чем ставить елку дома, следует знать, когда это лучше делать и куда не стоит ставить главный атрибут новогодних праздников.

Новини.LIVE рассказывает, какого числа ставить елку на Новый год-2024 и где ее лучше не устанавливать.

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Когда стоит ставить елку на Новый год-2024

Прежде, чем ставить новогоднюю елку, следует знать, в какие дать это можно сделать. Так, можно установить ее пятого декабря на День святого Николая, чтобы задобрить его, или же в день зимнего солнцестояния, то есть, 22 декабря.

Также можно поставить символ новогодних праздников на сочельник, который по новому календарю отмечается 24 декабря, в канун Рождества 25 декабря. А можно поставить главный атрибут Нового года прямо в канун новогодней ночи, то есть, 31 декабря.

Семья, украшающая новогоднюю елку
Семья, украшающая новогоднюю елку. Фото: Pexels

Где лучше не ставить елку на Новый год-2024

Следует знать, что не нужно ставить елку прямо напротив окна, как это обычно делают некоторые семьи после просмотра культовых рождественских фильмов. Дело в том, что люди, ставящие символ Нового года у окна, хотят похвастаться им, своими игрушками на елке и иллюминацией соседям и прохожим.

К тому же, такое место под елку перекрывает свет в комнате, но чрезмерный свет может быстро высушить дерево. Из-за этого в комнате появится холодная, темная и удручающая атмосфера, что точно не уместно на новогодние праздники.

Женщина, украшающая новогоднюю елку
Женщина, украшающая новогоднюю елку. Фото: Pexels

В каком месте стоит поставить елку на Новый год-2024

Устанавливать атрибут новогодних праздников следует сбоку от окна или ближе к окну, которое не выходит на юг. Дело в том, что дневной свет не будет ослеплять праздничное дерево, а наоборот, будет подсвечивать блеск игрушек на нем.

Благодаря этому можно создать по-настоящему сказочную атмосферу в квартире.

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя ставить на праздничный стол на Новый год-2024.

Раньше мы рассказывали о том, какую стильную прическу можно сделать на Новый год-2024.

Также мы сообщали о том, какие блюда следует приготовить на Новый год-2024, чтобы привлечь удачу.

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