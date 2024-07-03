Відключення світла та стан енергетики України сьогодні - експерт

Михайло Гончар. Фото: Скріншот відео

Чи справді Україна експортує електрику в країни ЄС і що із пошкоджених РФ енергооб'єктів вдасться відремонтувати до осені — в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Михайло Гончар, провідний експерт з енергетики.

Ситуація в українські енергетиці катастрофічна?

— Ситуація критична і цього ніхто не приховує. Дійсно, взимку можуть бути ще більші складнощі, адже поки незрозуміло, що вдасться відновити і додати до існуючих потужностей. Але головна невідома величина – які ще удари по енергосистемі можуть бути завдані і яких втрат вона може понести. Енергосистема працює в ситуації, коли є дефіцит генерації. Його не вдасться подолати протягом тих місяців, що залишилися до опалювального сезону. Так, може вдасться скоротити його, але подолати нереально.

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За оптимістичними прогнозами, світла взимку може не бути 4-8 годин. Песимістичними – світло буде лише до 4 годин.

— Це тицяння пальцем в небо. Можу намалювати ще більш апокаліптичний сценарій, але не буду цього робити, бо не хочу брати участь у такому конкурсі. Нинішня ситуація може бути однією із кращих із числа гірших варіантів. До цього потрібно бути готовими. Значною мірою ми загартовані зимою 22-23 років. Ну, і сподіваюсь, ми пройдемо цей доволі складний літній період.

Михайло Гончар та Галина Остаповець. Фото: Скріншот відео

Взимку головне, щоб було тепло. Бо зима потребує передусім теплозабезпечення. На гуманістичні кроки з боку агресора навіть не слід розраховувати, навпаки, він буде намагатися погіршити становище. Нам потрібно більше ППО, аби прикрити нашу енергетичну інфраструктуру настільки щільно, наскільки це можливо. Так, нам йдуть на зустріч, але краще би це зробили вчора.

Що вдасться відновити?

— Росія била по об’єктах систем передачі електроенергії, по підстанціям. Мова про комплексне ураження об'єктів об'єднаної енергосистеми та об’єктів теплової та гідрогенерації. В цьому контексті складно судити, що вдасться відновити, а що ні. Це залежить від кожного конкретного випадку, що було уражено і як, чи підлягає воно відновленню, чи ні. Така інформація не повідомляється і це цілком логічно. Не треба давати підстав ворогу завдавати повторних ударів.

Думаю, певну частину вдасться відновити. Щось вдасться збудувати, але чи буде це додатковий гігават потужностей, чи півтора або взагалі 0,5 – на сьогодні це тицяння пальцем в небо. Мінімальний дефіцит – 3,5 гігавати і поки під питанням – ці потужності вдасться відновити чи все-таки створити нові.

Це нереалістичні очікування. Ну і плюс допомог з ЄС теж має свої обмеження. Це наявні лінії електропередач і необхідна для цього інфраструктура. Більше двох гігават потужностей ми отримати не зможемо. Відтак, так чи інакше, але дефіцит електрики в Україні буде.

Чи справді проблеми зі світлом в Україні триватимуть ще два роки?

— А може і більше. Наразі досить складно щось прогнозувати. Адже невідомо, які ще ушкодження українській енергетиці завдасть Росія. Важливо, що наша енергосистема продовжує працювати, хоч і в аномальному та критичному режимі. На наш погляд, у нас аномальні відключення в енергетиці, але насправді це те, що рятує енергосистему.

Зруйнований енергооб'єкт. Фото: FB/ДТЕК

Диспетчерський центр оперативно реагує на перевантаження у певних зонах, які виникають. І оці відключення, які нас дратують, насправді є нашим порятунком від сценарію, коли світла більше не буде, аніж буде.

В цьому контексті попри всі зусилля ворога, енергосистема зберігає функціональність.

Найближчі 6-8 тижнів будуть складними для енергетики і очевидно, це пов’язано як з ремонтом енергоблоків, так і відновлювальними роботами.

— Так, все це в комплексі. Є об'єднана енергосистема України – сукупність магістральних ліній електропередач, є дистрибуційні регіональні компанії, які доводять енергетичний потік до кінцевого споживача. Тому є два рівні проблем – на рівні всієї енергосистеми і проблеми на рівні регіональних енергосистем. І ті і інші зайняті і відновленням, і ремонтами.

Щось надійшло від наших партнерів із обладнання, його потрібно встановити. Паралельно йде робота на енергоблоках атомних електростанцій, які влітку традиційно проходять профілактичні ремонти, заміна палива в т.д. Такий вузол проблем не просто скоординувати навіть за нормальних обставин, а тим більше – за таких аномальних, які у нас є зараз. Це безпрецедентно.

Якби таке трапилось в іншій країні, то у них вже все лежало би. Там немає надлишкових запасів генерацій, ні передавальних потужностей і навіть відповідних протоколів дій. Тому Україна в цьому плані демонструє феноменальну стійкість.

Атомні енергоблоки можуть дати більше електроенергії, ніж дають?

— Це базова генерація, яка працює у стабільному режимі. Якщо енергоблок має потужність один гігават, то стільки він і видаватиме. Так він спроектований. Нові енергоблоки вже сучасного періоду влаштовані по-іншому. Наприклад, на аналогічних енергоблоках у Словаччині провели модифікацію, яка дає можливість певного збільшення чи зменшення потужностей. Але це не так, що захотів до нуля, а потім на максимум – це не про роботу енергоблоків. Тому це так і називається – базова генерація.

Чимало українців все ще вважають, що дефіцит електроенергії у нас склався в тому числі через її експорт в країни ЄС. То чи справді ми експортуємо світло?

— Це абсурдне твердження. Як в умовах дефіциту можна продати те, чого нема? Мова про традиційні енергоперетоки поміж енергосистемами. Нагадаю, що у лютому 2022 році Україна приєдналася до енергетичної системи ЄС, наразі ми її частина. Вона у свою чергу складається із кластерів національних енергосистем, відтак наша взаємодіє із енергосистемами наших сусідів – Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії і Молдови, яка не є членом ЄС.

Енергосистема України. Фото: FB/ДТЕК

Це як живі клітини цілісного організму. Поміж ними іде обмін, тобто перетоки і це фізика процесу. Щось від нас пішло у Польщу, але в цей час із Румунії зайшло до нас. І коли наші громадяни бачать, що від нас щось пішло, вони вважають, що ми продали електроенергію. Але не звертають увагу, що до нас і дійшло. Це технічні перетоки, стандартна практика і так є скрізь. Зради тут немає.