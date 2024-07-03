Отключение света и состояние энергетики Украины сегодня – эксперт

Михаил Гончар. Фото: Скриншот видео

Действительно ли Украина экспортирует электричество в страны ЕС и что из поврежденных РФ энергообъектов удастся отремонтировать к осени — в интервью Новини.LIVE рассказал Михаил Гончар, ведущий эксперт по энергетике.

Ситуация в украинской энергетике катастрофическая?

— Ситуация критическая, и этого никто не скрывает. Действительно, зимой могут быть еще большие сложности, ведь пока неясно, что удастся восстановить и добавить к существующим мощностям. Но главная неизвестная величина – какие еще удары по энергосистеме могут быть нанесены и какие потери она может понести. Энергосистема работает в ситуации, когда имеется дефицит генерации. Его не удастся преодолеть в течение оставшихся месяцев до отопительного сезона. Да, может удастся сократить, но преодолеть нереально.

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По оптимистичным прогнозам, света зимой может не быть 4-8 часов. Пессимистическим – свет будет только до 4 часов.

— Это тыканье пальцем в небо. Могу нарисовать еще более апокалиптический сценарий, но не буду делать этого, потому что не хочу участвовать в таком конкурсе. Нынешняя ситуация может быть одним из лучших из худших вариантов. К этому нужно быть готовым. В значительной степени мы закалены зимой 22-23 лет. Ну и надеюсь, мы пройдем этот довольно сложный летний период.

Михаил Гончар и Галина Остаповец. Фото: Скриншот видео

Зимой главное, чтобы было тепло. Потому что люди зимой нуждаются прежде всего в теплоснабжении. На гуманистические шаги со стороны агрессора даже не следует рассчитывать, напротив, он будет пытаться усугубить положение. Нам нужно больше ПВО, чтобы прикрыть нашу энергетическую инфраструктуру настолько плотно, насколько это возможно. Да, нам идут на встречу, но лучше бы это сделали вчера.

Что удастся восстановить?

— Россия била и по объектам систем передачи электроэнергии, и по подстанциям. Речь идет о комплексном поражении объектов объединенной энергосистемы и объектов тепловой и гидрогенерации. В этом контексте сложно судить, что удастся восстановить, а что нет. Это зависит от каждого конкретного случая, что было поражено и как, подлежит ли оно восстановлению или нет. Такая информация не сообщается, и это вполне логично. Не надо давать основания врагу наносить повторные удары.

Думаю, определенную часть удастся восстановить. Что-то удастся построить, но будет ли это дополнительный гигаватт мощностей, или полтора или вообще 0,5 – на сегодняшний день это тыканье пальцем в небо. Минимальный дефицит – 3,5 гигаватта и пока под вопросом – эти мощности удастся восстановить или все-таки создать новые.

Это нереалистические ожидания. Ну и плюс поставки с ЕС тоже имеют свои ограничения. Это существующие линии электропередач и необходимая для этого инфраструктура. Более двух гигаватт мощностей мы получить не сможем. Так или иначе, но дефицит электричества в Украине будет.

Действительно ли проблемы со светом в Украине продлятся еще два года?

— А может, и больше. Пока достаточно сложно что-то прогнозировать. Ведь неизвестно, какие еще повреждения украинской энергетике нанесет Россия. Важно, что наша энергосистема продолжает работать, хоть и в аномальном и критическом режиме. На наш взгляд, у нас аномальные отключения в энергетике, но на самом деле это то, что спасает энергосистему.

Разрушенный энергообъект. Фото: FB/ДТЭК

Диспетчерский центр оперативно реагирует на перегрузки в определенных возникающих зонах. И эти отключения, которые нас раздражают, на самом деле наше спасение от сценария, когда света больше не будет, чем будет.

В этом контексте, несмотря на все усилия врага, энергосистема сохраняет функциональность.

Ближайшие 6-8 недель будут сложными для энергетики и, очевидно, это связано как с ремонтом энергоблоков, так и восстановительными работами.

– Да, все это в комплексе. Есть объединенная энергосистема Украины – совокупность магистральных линий электропередач, дистрибуционные региональные компании, которые доводят энергетический поток до конечного потребителя. Поэтому есть два уровня проблем – на уровне всей энергосистемы и проблемы на уровне региональных энергосистем. И те и другие заняты и восстановлением, и ремонтами.

Что-то поступило от наших партнеров по оборудованию, его нужно установить. Параллельно идет работа на энергоблоках атомных электростанций, которые летом традиционно проходят профилактические ремонты, замена топлива в т.д. Такой узел проблем не просто скоординировать даже при нормальных обстоятельствах, а тем более при таких аномальных, которые у нас есть сейчас. Это беспрецедентно.

Если бы такое случилось в другой стране, то у них уже все лежало бы. Там нет избыточных запасов генераций, нет передающих мощностей и даже соответствующих протоколов действий. Потому Украина в этом плане демонстрирует феноменальную устойчивость.

Атомные энергоблоки могут дать больше электроэнергии, чем дают?

— Это базовая генерация, работающая в стабильном режиме. Если энергоблок имеет мощность в один гигаватт, то столько он и будет выдавать. Так он спроектирован. Новые энергоблоки уже современного периода устроены по-другому. Например, на аналогичных энергоблоках в Словакии была проведена модификация, позволяющая определенное увеличение или уменьшение мощностей. Но это не так, что захотел к нулю, а потом на максимум – не о работе энергоблоков. Потому это так и называется – базовая генерация.

Многие украинцы все еще считают, что дефицит электроэнергии у нас сложился в том числе из-за ее экспорта в страны ЕС. Действительно ли мы экспортируем свет?

— Это абсурдное утверждение. Как в условиях дефицита можно продать то, чего нет? Речь о традиционных энергоперетоках между энергосистемами. Напомню, что в феврале 2022 Украина присоединилась к энергетической системе ЕС, сейчас мы ее часть. Она в свою очередь состоит из кластеров национальных энергосистем, поэтому наша взаимодействует с энергосистемами наших соседей – Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Молдовы, которая не является членом ЕС.

Энергосистема Украины. Фото: FB/ДТЭК

Это как живые клетки цельного организма. Между ними идет обмен, то есть перетоки и это физика процесса. Что-то от нас пошло в Польшу, но в это время из Румынии зашло к нам. И когда наши граждане видят, что от нас что-то ушло, они считают, что мы продали электроэнергию. Но не обращают внимания, что дошло к нам. Это технические перетоки, стандартная практика и так есть везде. Зрады здесь нет.