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Командир легендарного батальйону про ситуацію в Україні — програємо на всіх фронтах

19 грудня 2023 22:56
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
Командир легендарного батальйону про ситуацію в Україні — програємо на всіх фронтах
Командир батальйону 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Кирило Верес. Фото: скриншот із відео
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

Зараз на фронті та в інших сферах ситуація в Україні дуже складна, майже програшна. Українці переважно не воюють, а просто виживають.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес.

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За словами Вереса, він зараз не бачить жодного напрямку, де б можна було сказати про перемогу.

"Якщо говорити про війну на всіх фронтах, то ми програємо. Де виграємо? Не знаю, не можу сказати. Ми виживаємо", — каже він.

Командир вважає, що українці зараз не прагнуть перемоги у її прямому значенні. Адже це різні речі. Більшість хоче принаймні не загинути, просто вижити.

Верес додав, що він не каже про програш у його підрозділі. Але, якщо говорити його баченням за всю країну, то ми програємо.

Зараз дуже складний час для України, додав командир. У країні панує розчарування. Як результат, підкреслив він, хлопці не хотять йти до лав ЗСУ, а відловлювання на вулицях ухилянтів є ганебним.

Нагадаємо, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін в інтерв'ю заявив, що його бригада особливо показова з точки зору медійності та реклами, мета якої полягає не лише у залученні нових людей до війська, але й у пошуку необхідних ресурсів.

Також Головне управління розвідки оголосило набір до команди розвідників чи розвідниць активних дій. Військовим обіцяють заробітну плату до 140 тисяч гривень, а також премії.

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