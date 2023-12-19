Командир легендарного батальйону про ситуацію в Україні — програємо на всіх фронтах
Зараз на фронті та в інших сферах ситуація в Україні дуже складна, майже програшна. Українці переважно не воюють, а просто виживають.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес.
Легендарний командир говорить про програш на усіх фронтах
За словами Вереса, він зараз не бачить жодного напрямку, де б можна було сказати про перемогу.
"Якщо говорити про війну на всіх фронтах, то ми програємо. Де виграємо? Не знаю, не можу сказати. Ми виживаємо", — каже він.
Командир вважає, що українці зараз не прагнуть перемоги у її прямому значенні. Адже це різні речі. Більшість хоче принаймні не загинути, просто вижити.
Верес додав, що він не каже про програш у його підрозділі. Але, якщо говорити його баченням за всю країну, то ми програємо.
Зараз дуже складний час для України, додав командир. У країні панує розчарування. Як результат, підкреслив він, хлопці не хотять йти до лав ЗСУ, а відловлювання на вулицях ухилянтів є ганебним.
Нагадаємо, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін в інтерв'ю заявив, що його бригада особливо показова з точки зору медійності та реклами, мета якої полягає не лише у залученні нових людей до війська, але й у пошуку необхідних ресурсів.
Також Головне управління розвідки оголосило набір до команди розвідників чи розвідниць активних дій. Військовим обіцяють заробітну плату до 140 тисяч гривень, а також премії.
Читайте Новини.LIVE!