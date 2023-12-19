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Командир легендарного батальона о ситуации в Украине — проигрываем на всех фронтах

19 декабря 2023 22:56
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
Командир легендарного батальона о ситуации в Украине — проигрываем на всех фронтах
Командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Кирилл Верес. Фото: скриншот из видео
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

Сейчас на фронте и в других сферах ситуация в Украине очень сложная, почти проигрышная. Украинцы в основном не воюют, а просто выживают.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес.

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По словам Вереса, он сейчас не видит ни одного направления, где можно было бы сказать о победе.

"Если говорить о войне на всех фронтах, то мы проигрываем. Где выигрываем? Не знаю, не могу сказать. Мы выживаем", — говорит он.

Командир считает, что украинцы сейчас не стремятся к победе в ее прямом смысле. Ведь это разные вещи. Большинство хочет, по крайней мере, не погибнуть, просто выжить.

Верес добавил, что он не говорит о проигрыше в его подразделении. Но если говорить о его видении ситуации во всей стране, то мы проигрываем.

Сейчас очень сложное время для Украины, добавил командир. В стране царит разочарование. Как результат, подчеркнул он, ребята не хотят идти в ряды ВСУ, а отлавливание на улицах уклонистов позорно.

Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в интервью заявил, что его бригада особенно показательна с точки зрения медийности и рекламы, цель которой не только в привлечении новых людей в армию, но и в поиске необходимых ресурсов.

Главное управление разведки объявило набор в команду разведчиков или разведчиц активных действий. Военным обещают заработную плату до 140 тысяч гривен, а также премии.

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