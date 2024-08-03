Леонід Хода заявив про звільнення з посади командира 1-ї танкової бригади

Командир 1-ї танкової бригади Леонід Хода. Фото: АрміяInform

Полковник Леонід Хода заявив про звільнення з посади командира першої окремої танкової Сіверської бригади. На цій посаді він пробув чотири роки.

Про це Хода повідомив у Facebook у суботу, 3 серпня.

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"Я гордий, що був командиром сталевих всі ці 4 роки. Разом ми гідно захищали країну, відіграючи важливу роль в Операції Об’єднаних Сил. Разом ми рішуче зустріли ворога на початку повномасштабного вторгнення", — йдеться у повідомленні.

Хода наголосив, що завдяки спільним зусиллям військовим вдалося захистити Київ та звільнити Чернігівщину від загарбників. А потім стояти на обороні Лиману, Лисичанська, Авдіївки, Марʼїнки, Старомайорського, Роботиного та інших гарячих точок українського фронту.

Він зазначив, що мав за честь воювати з першою танковою бригадою та подякував кожному воїну. Водночас він перепросив за те, чого не зробив та не встиг зробити.

"Зараз наші шляхи розходяться, але ми разом продовжуємо рухатися в одному напрямку, до спільної мети. Найміцніші зв’язки — ті, які вибудувалися у мовах жорстких випробувань. І саме ці випробування ми з вами пройшли із честю та гідністю. Не прощаюся з вами, кажу "до побачення", — додав Хода.

Скриншот допису 1-ї окремої танкової бригади

Що відомо про Леоніда Ходу

Від початку російської агресії на сході України Хода вісім років перебував в зоні АТО/ООС. У 2020 році став командиром 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.

Під час повномасштабного вторгнення у 2022 році брав участь у стримування наступу Росії в Чернігівській області. За період його командування було знищено понад 50 бойових машин та особовий склад ворога. Має звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка", яке отримав у березні 2022 року.

1-а окрема танкова Сіверська бригада входить до складу Оперативного командування "Північ". Бере участь у відбитті російської агресії з березня 2014 року, а під час повномасштабного вторгнення обороняла Чернігів.

Хто замінить Ходу на посаді командира 1-ї танкової бригади

Пресслужба бригади у Facebook повідомила, що новим командиром стане підполковник Олег Могульський.

Олег Могульський та Леонід Хода. Фото: Генштаб

Хода вже передав йому бойовий прапор бригади та наголосив, що основним завданням є збереження життів військовослужбовців.

Передача прапора. Фото: Генштаб

"Даю слово, що буду робити все, що від мене залежить, щоб нарощувати наші сили, підтримувати особовий склад у повній боєготовності. Впевнений, що у нас все вийде", — зауважив Могульський.