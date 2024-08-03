Леонид Хода заявил об увольнении с должности командира 1-й танковой бригады

Командир 1-й танковой бригады Леонид Ход. Фото: АрміяInform

Полковник Леонид Хода заявил об увольнении с должности командира первой отдельной танковой Северской бригады. В этой должности он пробыл четыре года.

Об этом Хода сообщил в Facebook в субботу, 3 августа.

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"Я горд, что был командиром стальных все эти 4 года. Вместе мы достойно защищали страну, играя важную роль в Операции Объединенных Сил. Вместе мы решительно встретили врага в начале полномасштабного вторжения", — говорится в сообщении.

Хода отметил, что благодаря совместным усилиям военным удалось защитить Киев и освободить Черниговщину от захватчиков. А потом стоять на обороне Лимана, Лисичанска, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Роботиного и других горячих точек украинского фронта.

Он отметил, что имел в честь воевать с первой танковой бригадой и поблагодарил каждого воина. В то же время он извинился за то, чего не сделал и не успел сделать.

"Сейчас наши пути расходятся, но мы вместе продолжаем двигаться в одном направлении, к общей цели. Самые крепкие связи — те, которые выстроились в языках жестких испытаний. И именно эти испытания мы с вами прошли с честью и достоинством. Не прощаюсь с вами, говорю "до свидания", — добавил Хода.

Скриншот поста 1-й отдельной танковой бригады

Что известно о Леониде Ходе

С начала российской агрессии на востоке Украины Хода восемь лет находился в зоне АТО/ООС. В 2020 году стал командиром 1-й отдельной танковой Северской бригады.

Во время полномасштабного вторжения в 2022 участвовал в сдерживании наступления России в Черниговской области. За период его командования были уничтожены более 50 боевых машин и личный состав врага. Имеет звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда", которое получил в марте 2022 года.

1-я отдельная танковая Северская бригада входит в состав Оперативного командования "Север". Участвует в отражении российской агрессии с марта 2014 года, а во время полномасштабного вторжения обороняла Чернигов.

Кто заменит Ходу на должности командира 1-й танковой бригады

Пресс-служба бригады в Facebook сообщила, что новым командиром станет подполковник Олег Могульский.

Олег Могульский и Леонид Хода. Фото: Генштаб

Хода уже передал ему боевое знамя бригады и подчеркнул, что основной задачей является сохранение жизней военнослужащих.

Передача флага. Фото: Генштаб

"Даю слово, что буду делать все, что от меня зависит, чтобы наращивать наши силы, поддерживать личный состав в полной боеготовности. Уверен, что у нас все получится", — отметил Могульский.