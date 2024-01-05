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Комітет нацбезпеки ВР підтримав звільнення Безуглої з посади заступниці голови

5 січня 2024 14:06
оновлено: 14:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Оборонний комітет ВР підтримав зняття Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови 5 січня
Народна депутатка Маряна Безугла. Фото: facebook.com/m.bezuhla
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки виступив за звільнення народного депутата Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови відомства сьогодні, 5 січня. При цьому нардепка залишатиметься членом комітету.

Про це повідомляє Укрінформ посилаючись на слова секретаря комітету полковника СБУ Романа Костенка. 

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"Перше питання, яке ми розглянули на засіданні комітету, — зняття Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови комітету. Члени комітету підтримали цю ініціативу. Далі має бути розгляд цього питання в залі", — вказав Костенко.

Також ухвалення рішення підтвердив ще один нардеп Вадим Івченко.

"Вважаю, що у Верховній Раді на відповідних посадах мають знаходитися люди, які підсилюють наші позиції — в політичному та інформаційному просторах", — вказав нардеп.

Скриншот допису Івченка
Скриншот допису Івченка

Безугла прокоментувала рішення Комітету з нацбезпеки

Сама Безугла вже встигла прокоментувати інформацію про її звільнення. На своїй сторінці в Facebook вона написала, що таке рішення може бути прийняте тільки голосуванням в Раді. При цьому нардепка натякнула, що посадовці порушили процедуру ухвалення рішення.

"Дорогий Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рішення можна ухвалити лише голосуванням у залі. Трудоголіки, люблю вас", — написала нардепка.

Також у своєму допису вона висловила "вдячність" голові комітету Олександру Завітневичу.

"Окрема "подяка" Завітневичу, що ініціативно поставив на голосування таку рекомендацію. Шеф", — додала Безугла.

Скриншот допису Безуглої
Скриншот допису Безуглої

Нагадаємо, нардепка Мар'яна Безугла розповіла деталі нового законопроєкту №10062, який буде стосуватися отримання статусу учасника бойових дій. Його вже готують для другого читання у парламенті.

Додамо, у Комітеті Верховної Ради України з національної безпеки розпочали розгляд законопроєкту про мобілізацію 4 січня. Обговорення разом з командуванням Збройних сил України та представниками Міністерства оборони триватиме протягом декількох днів.  

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