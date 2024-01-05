Оборонный комитет ВР поддержал снятие Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя 5 января

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: facebook.com/m.bezuhla

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки выступил за увольнение народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя главы ведомства сегодня, 5 января. При этом нардеп будет оставаться членом комитета.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на слова секретаря комитета полковника СБУ Романа Костенко.

Читайте также:

Комитет ВР поддержал снятие Безуглой с должности заместителя председателя

"Первый вопрос, который мы рассмотрели на заседании комитета, — снятие Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета. Члены комитета поддержали эту инициативу. Далее должно быть рассмотрение этого вопроса в зале", — указал Костенко.

Также принятие решения подтвердил еще один нардеп Вадим Ивченко.

"Считаю, что в Верховной Раде на соответствующих должностях должны находиться люди, которые усиливают наши позиции в политическом и информационном пространствах", — указал нардеп.

Скриншот поста Ивченко

Безуглая прокомментировала решение Комитета по нацбезопасности

Сама Безуглая уже успела прокомментировать информацию об ее увольнении. На своей странице в Facebook она написала, что такое решение может быть принято только голосованием в Раде. При этом нардеп намекнула, что должностные лица нарушили процедуру принятия решения.

"Дорогой Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, решение можно принять только голосованием в зале. Трудоголики, люблю вас", — написала нардепка.

Также в своем сообщении она выразила "благодарность" главе комитета Александру Завитневичу.

"Отдельная "благодарность" Завитневичу, который инициативно поставил на голосование такую рекомендацию. Шеф", — добавила Безуглая.

Скриншот поста Безуглой

Напомним, нардепка Марьяна Безуглая рассказала детали нового законопроекта №10062, который будет касаться получения статуса участника боевых действий. Его уже готовят ко второму чтению в парламенте.

Добавим, в Комитете Верховной Рады Украины по национальной безопасности приступили к рассмотрению законопроекта о мобилизации 4 января. Обсуждение вместе с командованием Вооруженных сил Украины и представителями Министерства обороны будет продолжаться в течение нескольких дней.