Оборонный комитет ВР поддержал снятие Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя 5 января

Комитет нацбезопасности ВР поддержал увольнение Безуглой с должности заместителя председателя
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки выступил за увольнение народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя главы ведомства сегодня, 5 января. При этом нардеп будет оставаться членом комитета.
Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на слова секретаря комитета полковника СБУ Романа Костенко.
Комитет ВР поддержал снятие Безуглой с должности заместителя председателя
"Первый вопрос, который мы рассмотрели на заседании комитета, — снятие Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета. Члены комитета поддержали эту инициативу. Далее должно быть рассмотрение этого вопроса в зале", — указал Костенко.
Также принятие решения подтвердил еще один нардеп Вадим Ивченко.
"Считаю, что в Верховной Раде на соответствующих должностях должны находиться люди, которые усиливают наши позиции в политическом и информационном пространствах", — указал нардеп.
Безуглая прокомментировала решение Комитета по нацбезопасности
Сама Безуглая уже успела прокомментировать информацию об ее увольнении. На своей странице в Facebook она написала, что такое решение может быть принято только голосованием в Раде. При этом нардеп намекнула, что должностные лица нарушили процедуру принятия решения.
"Дорогой Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, решение можно принять только голосованием в зале. Трудоголики, люблю вас", — написала нардепка.
Также в своем сообщении она выразила "благодарность" главе комитета Александру Завитневичу.
"Отдельная "благодарность" Завитневичу, который инициативно поставил на голосование такую рекомендацию. Шеф", — добавила Безуглая.
Напомним, нардепка Марьяна Безуглая рассказала детали нового законопроекта №10062, который будет касаться получения статуса участника боевых действий. Его уже готовят ко второму чтению в парламенте.
Добавим, в Комитете Верховной Рады Украины по национальной безопасности приступили к рассмотрению законопроекта о мобилизации 4 января. Обсуждение вместе с командованием Вооруженных сил Украины и представителями Министерства обороны будет продолжаться в течение нескольких дней.
Читайте Новини.LIVE!