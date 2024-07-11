Як отримати компенсацію за житло в зоні бойових дій по програмі єВідновлення

Українка поряд зі знищенними російськими окупантами будинками. Фото: Новини.LIVE

Міністерство реінтеграції України оголосило, що спеціальні комісії зможуть проводити обстеження житла, що було зруйновано російським агресором, на територіях, де ведуться активні бойові дії. Раніше комісії подібної змоги не мали, тому власники такої нерухомості не могли користуватись програмою єВідновлення.

Про це у середу, 10 липня повідомляє Мінреінтеграції в Telegram.

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За яких умов працюватимуть такі комісії

Головною умовою для роботи комісій з оцінювання зруйнованого житла є вимога в тому, щоб на території працювали державні електронні інформаційні ресурси. Український Уряд вже затвердив подібне рішення.

Повідомлення Мінреінтеграції

В повідомлення відомства зазначається, що комісії працюватимуть за рішенням відповідної безпекової інстанції в тому чи іншому регіоні з урахуванням активності бойових дій та ситуації на цей час.

Власники зруйнованого житла, по яких комісія прийме відповідне рішення, зможуть користуватись всім функціоналом програми єВідновлення, чого раніше робити не могли, тобто отримати компенсацію від держави.

В повідомлення Мінреінтеграції підкреслюється, що таке рішення було ухвалено після прохання прифронтових громад Донеччини та за результатами нарад з питань житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Раніше повідомлялось, що у 2024 році внутрішньо переміщені особи продовжують отримувати державну допомогу на проживання.

До того ж у 2024 році вимушені переселенці зможуть оформити субсидію на оренду оселі.