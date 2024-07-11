Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Компенсацію зможуть отримати власники знищенного житла в зоні бойових дій — але є нюанс arrow

Компенсацію зможуть отримати власники знищенного житла в зоні бойових дій — але є нюанс

11 липня 2024 01:44
68c14200-cead-403f-f0ed-d9e88fa98f00 - Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор
Як отримати компенсацію за житло в зоні бойових дій по програмі єВідновлення
Українка поряд зі знищенними російськими окупантами будинками. Фото: Новини.LIVE
68c14200-cead-403f-f0ed-d9e88fa98f00 - Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор

Міністерство реінтеграції України оголосило, що спеціальні комісії зможуть проводити обстеження житла, що було зруйновано російським агресором, на територіях, де ведуться активні бойові дії. Раніше комісії подібної змоги не мали, тому власники такої нерухомості не могли користуватись програмою єВідновлення.

Про це у середу, 10 липня повідомляє Мінреінтеграції в Telegram

Читайте також:

За яких умов працюватимуть такі комісії

Головною умовою для роботи комісій з оцінювання зруйнованого житла є вимога в тому, щоб на території працювали державні електронні інформаційні ресурси. Український Уряд вже затвердив подібне рішення. 

Повідомлення Мінінтеграції
Повідомлення Мінреінтеграції

В повідомлення відомства зазначається, що комісії працюватимуть за рішенням відповідної безпекової інстанції в тому чи іншому регіоні з урахуванням активності бойових дій та ситуації на цей час.

Власники зруйнованого житла, по яких комісія прийме відповідне рішення, зможуть користуватись всім функціоналом програми єВідновлення, чого раніше робити не могли, тобто отримати компенсацію від держави. 

В повідомлення Мінреінтеграції підкреслюється, що таке рішення було ухвалено після прохання прифронтових громад Донеччини та за результатами нарад з питань житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Раніше повідомлялось, що у 2024 році внутрішньо переміщені особи продовжують отримувати державну допомогу на проживання. 

До того ж у 2024 році вимушені переселенці зможуть оформити субсидію на оренду оселі.

житло ВПО війна в Україні війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних