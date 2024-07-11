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Компенсацию смогут получить владельцы уничтоженного жилья в зоне боевых действий — но есть нюанс

11 июля 2024 01:44
68c14200-cead-403f-f0ed-d9e88fa98f00 - Филип Бойко
Филип Бойко
редактор
Как получить компенсацию за жилье в зоне боевых действий по программе єВідновлення
Украинка рядом с уничтоженными российскими оккупантами домами. Фото: Новини.LIVE
68c14200-cead-403f-f0ed-d9e88fa98f00 - Филип Бойко
Филип Бойко
редактор

Министерство реинтеграции Украины объявило, что специальные комиссии смогут проводить обследование жилья, разрушенного российским агрессором, на территориях, где ведутся активные боевые действия. Ранее комиссии подобной возможности не имели, поэтому владельцы такой недвижимости не могли пользоваться программой єВідновлення.

Об этом в среду, 10 июля, сообщает Минреинтеграции в Telegram.

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При каких условиях будут работать такие комиссии

Главным условием работы комиссий по оценке разрушенного жилья является требование, чтобы на территории работали государственные электронные информационные ресурсы. Украинское правительство уже утвердило подобное решение.

Сообщения Мининтеграции
Сообщение Минреинтеграции

В сообщении ведомства отмечается, что комиссии будут работать по решению соответствующей инстанции по безопасности в том или ином регионе с учетом активности боевых действий и ситуации в настоящее время.

Владельцы разрушенного жилья, по которым комиссия примет соответствующее решение, смогут пользоваться всем функционалом программы єВідновлення, чего раньше делать не могли, то есть получить компенсацию от государства.

В сообщении Минреинтеграции подчеркивается, что такое решение было принято после просьбы прифронтовых общин Донбасса и по результатам совещаний по вопросам жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Ранее сообщалось, что в 2024 г. внутренне перемещенные лица продолжают получать государственную помощь на проживание.

К тому же в 2024 году вынужденные переселенцы смогут оформить субсидию на аренду дома.

жилье ВПЛ война в Украине війна

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