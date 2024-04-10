Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Комуналка по-російськи — влада Бердянська розповіла, як у місті з комунальними послугами arrow

Комуналка по-російськи — влада Бердянська розповіла, як у місті з комунальними послугами

10 квітня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Комуналка по-російськи — влада Бердянська розповіла, як у місті з комунальними послугами
Російські рублі. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Щоб сплатити за комунальні послуги в тимчасово окупованому Бердянську, потрібно відстояти величезну чергу в касі і знайти своє прізвище в зашарпаному журналі. Росіяни відкинули місто в розвитку на десятки років. 

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. 

Читайте також:

Комуналка у Бердянську

Росіяни на окупованих територіях знищують все, що роками вибудовувала Україна — у тому числі, діджиталізацію. 

"Комуналка сплачується виключно в режимі офлайн. Виключно зайти у фізичну касу, відстояти чергу неабияку, і в тебе теж будуть шукати в зошиті минулу платіжку, минулі покази лічильника. Якщо не знайдуть, то нарахують за два місяці. Це просто жесть", — повідомив Віктор Дудукалов. 

Також людей змушують встановлювати лічильники на воду та газ, яких раніше не було. А щоб перевірити, обходять помешкання людей. Заодно підшукуючи квартири, у яких ніхто не живе, і які можна "віджати". 

"Людей змушують відключатися від автономного опалення, яке свого часу люди за величезні гроші собі робили, і змушують їх переходити на опалення централізоване, комунальне, за стандартами окупантів. Щоб люди сплачували гроші не за газ, а за централізоване опалення. Люди цього не хочуть робити, тому що це дорожче і це менш ефективно, тому що централізоване опалення регулярно відвалювалося", — додав заступник голови Бердянської райради. 

Нагадаємо, так званого мера Бердянська покарали за безлад у місті — до того ж, самі ж росіяни.

Також зазначимо, що наприкінці березня у Маріуполі зафіксували пересування російської техніки в напрямку Бердянська.

комунальні послуги
гроші
Бердянськ
окупанти
окупація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

27 березня 2024

11:14 У Челсі прокоментували гру Мудрика за збірну України