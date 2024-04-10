Комуналка по-російськи — влада Бердянська розповіла, як у місті з комунальними послугами

Російські рублі. Фото: росЗМІ

Щоб сплатити за комунальні послуги в тимчасово окупованому Бердянську, потрібно відстояти величезну чергу в касі і знайти своє прізвище в зашарпаному журналі. Росіяни відкинули місто в розвитку на десятки років.

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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Комуналка у Бердянську

Росіяни на окупованих територіях знищують все, що роками вибудовувала Україна — у тому числі, діджиталізацію.

"Комуналка сплачується виключно в режимі офлайн. Виключно зайти у фізичну касу, відстояти чергу неабияку, і в тебе теж будуть шукати в зошиті минулу платіжку, минулі покази лічильника. Якщо не знайдуть, то нарахують за два місяці. Це просто жесть", — повідомив Віктор Дудукалов.

Також людей змушують встановлювати лічильники на воду та газ, яких раніше не було. А щоб перевірити, обходять помешкання людей. Заодно підшукуючи квартири, у яких ніхто не живе, і які можна "віджати".

"Людей змушують відключатися від автономного опалення, яке свого часу люди за величезні гроші собі робили, і змушують їх переходити на опалення централізоване, комунальне, за стандартами окупантів. Щоб люди сплачували гроші не за газ, а за централізоване опалення. Люди цього не хочуть робити, тому що це дорожче і це менш ефективно, тому що централізоване опалення регулярно відвалювалося", — додав заступник голови Бердянської райради.

Нагадаємо, так званого мера Бердянська покарали за безлад у місті — до того ж, самі ж росіяни.

Також зазначимо, що наприкінці березня у Маріуполі зафіксували пересування російської техніки в напрямку Бердянська.