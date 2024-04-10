Коммуналка по-русски — власти Бердянска рассказали, как в городе с коммунальными услугами

Российские рубли. Фото: росСМИ

Чтобы оплатить коммунальные услуги во временно оккупированном Бердянске, нужно отстоять огромную очередь в кассе и найти свою фамилию в потрепанном журнале. Россияне отбросили город в развитии на десятки лет.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Россияне на оккупированных территориях уничтожают все, что годами выстраивала Украина, в том числе диджитализацию.

"Коммуналка оплачивается исключительно в режиме офлайн. Исключительно зайти в физическую кассу, отстоять очередь изрядную, и у тебя тоже будут искать в тетради прошлую платежку, прошлые показания счетчика. Если не найдут, то насчитают за два месяца. Это просто жесть", — сообщил Виктор Дудукалов.

Также людей заставляют устанавливать счетчики на воду и газ, которых раньше не было. А чтобы проверить, обходят жилье людей. Заодно подыскивая квартиры, в которых никто не живет, и которые можно "отжать".

"Людей заставляют отключаться от автономного отопления, которое в свое время люди за огромные деньги себе делали, и заставляют их переходить на отопление централизованное, коммунальное, по стандартам оккупантов. Чтобы люди платили деньги не за газ, а за централизованное отопление. Люди этого не хотят делать, потому что это дороже и менее эффективно, потому что централизованное отопление регулярно отваливалось", — добавил заместитель председателя Бердянского райсовета.

Напомним, так называемого мэра Бердянска наказали за беспорядок в городе — к тому же сами же россияне.

Также отметим, что в конце марта в Мариуполе зафиксировали передвижение российской техники в направлении Бердянска.