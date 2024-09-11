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Крали дрони для військових — на Тернопільщині поліція викрила групу осіб

11 вересня 2024 13:15
Валерія Барановська - редактор
На Тернопільщині група осіб викрадала дрони для ЗСУ — поліція викрила зловмисників
Затриманий фігурант справи. Фото: Нацполіція
Валерія Барановська - редактор

Правоохоронці викрили злочинне угруповання з Тернопільщини, яке викрадало дрони, призначені для військових. Зловмисники викрали безпілотників на суму близько шести млн грн. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України у середу, 11 вересня.

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Організаторами схеми стали двоє мешканців Тернополя, один із яких був керівником відділення поштової служби. Вони залучили до махінацій своїх підлеглих та викрадали дрони з посилок, призначених для українських захисників.

Привласнювали дрони, призначені для військових
Дрони, які викрадали фігуранти. Фото: Нацполіція

Повідомляється, що зловмисники перепаковували відправлення, наповнюючи спустошені коробки аналогічним за вагою та габаритами непотребом. Після цього безпілотники перепродували через інтернет за зниженими цінами.

"Товар" відправляли замовникам з відділення за місцем роботи. Оплату зловмисники отримували. Один із фігурантів навіть оформив ФОП для отримання платежів за продаж майна", — йдеться у повідомленні.

Загалом ділки привласнили собі вміст 26 відправлень для військових вартістю майже 6 млн грн. Правоохоронці провели 14 обшуків за місцями проживання, перебування та в транспортних засобах фігурантів на території Львівської області та м. Києва.

"Вилучено 15 мобільних телефонів, компʼютерну техніку, 25 банківських карток, документи й чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність зловмисників. Поліцейські також заблокували цифрові активи на криптогаманцях "бізнесменів", — повідомили правоохоронці.

Телефон зловмисників
Телефон зловмисників, знайдений під час обшуків. Фото: Нацполіція

Фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі підозрювані перебувають під нічним домашнім арештом. Слідчі дії тривають.

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