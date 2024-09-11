В Тернопольской области группа лиц похищала дроны для ВСУ — полиция разоблачила злоумышленников

Задержанный фигурант дела. Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили преступную группировку из Тернопольщины, которая похищала дроны, предназначенные для военных. Злоумышленники похитили беспилотников на сумму около шести млн грн. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в среду, 11 сентября.

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Организаторами схемы стали двое жителей Тернополя, один из которых был руководителем отделения почтовой службы. Они привлекли к махинациям своих подчиненных и похищали дроны из посылок, предназначенных для украинских защитников.

Дроны, похищаемые фигурантами. Фото: Нацполиция

Сообщается, что злоумышленники перепаковывали отправления, наполняя опустошенные коробки аналогичным по весу и габаритам хламом. После этого беспилотники перепродавали через интернет по сниженным ценам.

"Товар" отправляли заказчикам из отделения по месту работы. Оплату злоумышленники получали. Один из фигурантов даже оформил ФЛП для получения платежей за продажу имущества", — говорится в сообщении.

В общей сложности дельцы присвоили себе содержание 26 отправлений для военных стоимостью почти 6 млн грн. Правоохранители провели 14 обысков по местам жительства, пребывания и транспортных средств фигурантов на территории Львовской области и г. Киева.

"Изъято 15 мобильных телефонов, компьютерная техника, 25 банковских карточек, документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Полицейские также заблокировали цифровые активы на криптокошельках "бизнесменов", — сообщили правоохранители.

Телефон злоумышленников найден во время обысков. Фото: Нацполиция

Фигурантам сообщили о подозрении, им грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В настоящее время подозреваемые находятся под ночным домашним арестом. Следственные действия продолжаются.