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Країні не вистачає санітарок — кому заплатять від 6 до 40 тисяч гривень

9 вересня 2024 14:43
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Зарплата санітарки в Україні 2024 - актуальні вакансії
Робота прибиральниці. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Сайти з пошуку роботи переповнені вакансіями для санітарок, адже їх критично не вистачає в лікарнях, лабораторіях, аптеках. От тільки більшість пропозицій з критично низькими зарплатами, що пояснює небажання людей працювати на цій посаді. Однак є і ті, хто готовий платити набагато вище за ринкову ціну. 

Які обов'язки та зарплати санітарок в Україні — в підбірці Новини.LIVE.

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Вакансія санітарки 

Обов'язки санітарної медсестри майже всюди однакові — забезпечення чистоти та порядку, допомога медичному персоналу у підтриманні гігієни, а також інші повсякденні завдання, пов’язані з підтриманням чистоти в лікарні/аптеці/лабораторії. 

Є критерії, які різняться — хтось готовий взяти працівника без досвіду роботи, а хтось вимагає хоча б від року. Графік роботи обговорюється індивідуально. 

вакансия санитарки

​​​​​Обов'язки санітарки в описі вакансії. Фото: скриншот 

А от обговорювати зарплату складно, адже різниця невелика — 6 500 грн, 7 000 грн, 10 000 грн. В державних лікарнях платять менше, в приватних лабораторіях — на кілька тисяч більше. 

вакансия санитарки
Зарплата санітарки. Фото: скриншот 
вакансия санитарки
Вакансія санітарки на ворк.юа. Фото: скриншот 

Однак, якщо обирати іноземного роботодавця, зарплати в чотири рази вищі. Наприклад, німецька клініка пропонує санітарній медсестрі 34 850 грн зарплати. Обов'язки співпадають з тими, які прописують українські роботодавці. От тільки таких вакансій одиниці.  

вакансия санитарки
Зарплата санітарки в Києві. Фото: скриншот 

Додамо, що станом на 9 вересня на ворк.юа вакансій санітарок по Україні — 303. В Києві — 64 вакансії. До прикладу, у Вінниці — 2 вакансії, в Одесі — 11, Львові — 7.

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зарплати робота прибирання вакансії

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