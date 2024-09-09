Зарплата санітарки в Україні 2024 - актуальні вакансії

Робота прибиральниці. Фото: з відкритих джерел

Сайти з пошуку роботи переповнені вакансіями для санітарок, адже їх критично не вистачає в лікарнях, лабораторіях, аптеках. От тільки більшість пропозицій з критично низькими зарплатами, що пояснює небажання людей працювати на цій посаді. Однак є і ті, хто готовий платити набагато вище за ринкову ціну.

Які обов'язки та зарплати санітарок в Україні — в підбірці Новини.LIVE.

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Вакансія санітарки

Обов'язки санітарної медсестри майже всюди однакові — забезпечення чистоти та порядку, допомога медичному персоналу у підтриманні гігієни, а також інші повсякденні завдання, пов’язані з підтриманням чистоти в лікарні/аптеці/лабораторії.

Є критерії, які різняться — хтось готовий взяти працівника без досвіду роботи, а хтось вимагає хоча б від року. Графік роботи обговорюється індивідуально.



​​​​​Обов'язки санітарки в описі вакансії. Фото: скриншот

А от обговорювати зарплату складно, адже різниця невелика — 6 500 грн, 7 000 грн, 10 000 грн. В державних лікарнях платять менше, в приватних лабораторіях — на кілька тисяч більше.

Зарплата санітарки. Фото: скриншот

Вакансія санітарки на ворк.юа. Фото: скриншот

Однак, якщо обирати іноземного роботодавця, зарплати в чотири рази вищі. Наприклад, німецька клініка пропонує санітарній медсестрі 34 850 грн зарплати. Обов'язки співпадають з тими, які прописують українські роботодавці. От тільки таких вакансій одиниці.

Зарплата санітарки в Києві. Фото: скриншот

Додамо, що станом на 9 вересня на ворк.юа вакансій санітарок по Україні — 303. В Києві — 64 вакансії. До прикладу, у Вінниці — 2 вакансії, в Одесі — 11, Львові — 7.