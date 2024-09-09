Зарплата санитарки в Украине 2024 - актуальные вакансии

Работа уборщицы. Фото: из открытых источников

Сайты по поиску работы переполнены вакансиями для санитарок, ведь их критически не хватает в больницах, лабораториях, аптеках. Вот только большинство предложений с критически низкими зарплатами, что объясняет нежелание людей работать на этом посту. Однако есть и те, кто готов платить гораздо выше рыночной цены.

Какие обязанности и заплаты санитарок в Украине — в подборке Новини.LIVE.

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Вакансия санитарки

Обязанности санитарной медсестры почти всюду одинаковы — обеспечение чистоты и порядка, помощь медицинскому персоналу в поддержании гигиены, а также другие повседневные задачи, связанные с поддержанием чистоты в больнице/аптеке/лаборатории.

Есть разные критерии — кто-то готов взять работника без опыта работы, а кто-то требует хотя бы от года. График работы оговаривается индивидуально.



Обязанности санитарки в описании вакансии. Фото: скриншот

А вот обсуждать зарплату сложно, разница ведь небольшая — 6 500 грн, 7 000 грн, 10 000 грн. В государственных больницах платят меньше, в частных лабораториях на несколько тысяч больше.

Зарплата санитарки. Фото: скриншот

Вакансия санитарки на ворк.юа. Фото: скриншот

Однако, если выбирать иностранного работодателя, зарплаты в четыре раза выше. К примеру, немецкая клиника предлагает санитарной медсестре 34 850 грн зарплаты. Обязанности совпадают с теми, что прописывают украинские работодатели. Вот только таких вакансий единицы.

Зарплата санитарки в Киеве. Фото: скриншот

Добавим, что на 9 сентября на ворк.юа вакансий санитарок по Украине — 303. В Киеве — 64 вакансии. К примеру, в Виннице — 2 вакансии, в Одессе — 11, Львове — 7.