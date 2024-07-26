Кротевич проти Содоля — військовий заявив про бездіяльність ДБР

Начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич. Фото: Українська правда

Начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич, він же — "Тавр", — відкрито висловлює обурення через те, що його звернення до ДБР із закликом про розслідування щодо колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля ніяк не рухається.

Цим військовий ділиться в інтерв’ю Українській правді.

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Кротевич вважає, що Содоль повинен понести відповідальність

Місяць тому Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань, де звинуватив Юрія Содоля в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат частини території України.

"Написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Мені похрін, чи почнуть розслідування проти мене, і мені пох..р чи посадять мене в тюрму", — емоційно пояснював у своєму дописі в соцмережах начальник штабу "Азов".

Тепер же "Тавр" збирається судитися з ДБР через, на його думку, бездіяльність слідчого органа в цьому кейсі.

"ДБР порушує закон. Вони справу не занесли Єдиний реєстр досудових рішень, я подав скаргу в суд. Суд призначив одного суддю, який пішов вже у відпустку 15 липня. Призначив другого суддю, який зараз йде у відпустку", — розповідає Кротевич.

Начальник штабу бригади "Азов" каже, що справи по Содолю досі немає. У ДБР відповіли, що ці матеріали будуть долучені до існуючої справи по одному з напрямків.

"У моєму листі була фраза, що за Харківський напрямок він теж відповідальний як тодішній командувач ОСУВ "Хортиця". І, до речі, до цього моменту я взагалі його прізвище ніколи не називав. Як сказали юристи мені, це вже можна казати", — каже "Тавр".

Кротевич вважає, що Содоль повинен прийти до відповідальності.

"Я не суддя, знову ж таки, я можу дати тільки свідчення. Я можу сказати, що мені подзвонили, якщо я не помиляюся, п'ять командирів різних бригад взагалі з різних відомств і подякували. Багато командирів різних бригад, багато Героїв України готові давати свідчення", — переконаний військовий.

Він вважає, що ДБР порушує закон. Адже, за його словами, вони не мали чекати листа.

"За законом, вони повинні відкрити провадження стосовно будь-якої інформації, навіть якщо от побачили щось в інтерв'ю – все, вони за 48 годин відкривають ЄРДР, дзвонять мені: "Здрастуйте, можете дати свідчення?". Да, можу", — каже "Тавр".

Його думка така, що повинно бути відкрито щонайменше три ЄРДР, і це без Харкова: Маріуполь, Кринки, ОСУВ "Хортиця". Наразі не відкрито жодного провадження.

Раніше ми писали, що очільник штабу "Азов" Богдан Кротевич звернувся до ДБР. Він написав заяву, в якій звинуватив одного з українських генералів у військових злочинах. Пізніше стало відомо, що йдеться про генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Також народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що під час наступальних дій російських окупантів на Торецьк у Донецькій області генерал Юрій Содоль пив в Одесі. До своїх слів вона додала фото.

Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.