Кротевич против Содоля — военный заявил о бездействии ДБР

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич. Фото: Украинская правда

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич, он же — "Тавр", — открыто выражает возмущение из-за того, что его обращение в ГБР с призывом о расследовании в отношении бывшего командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля никак не двигается.

Этим военный делится в интервью "Украинской правде".

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Месяц назад Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований, где обвинил Юрия Содоля в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям части территории Украины.

"Написал письмо в ГБР с призывом об открытии расследования на одного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал. Мне похрен, начнут ли расследование против меня, и мне пох. в тюрьму", — эмоционально объяснял в своем сообщении в соцсетях начальник штаба "Азов".

Теперь же "Тавр" собирается судиться с ГБР из-за, по его мнению, бездействия следственного органа в этом кейсе.

"ГБР нарушает закон. Они дело не внесли Единый реестр досудебных решений, я подал жалобу в суд. Суд назначил одного судью, который ушел уже в отпуск 15 июля. Назначил второго судью, который сейчас уходит в отпуск", — рассказывает Кротевич.

Начальник штаба бригады "Азов" говорит, что дела по Содолю до сих пор нет. В ГБР ответили, что эти материалы будут вовлечены в существующее дело по одному из направлений.

"В моем письме была фраза, что за Харьковское направление оно тоже ответственно как тогдашний командующий ОСУВ "Хортица". И, кстати, до этого момента я вообще его фамилию никогда не называл. Как сказали юристы мне, это уже можно говорить", — говорит "Тавр".

Кротевич считает, что Содоль должен прийти к ответственности.

"Я не судья, опять же, я могу дать только показания. Я могу сказать, что мне позвонили, если я не ошибаюсь, пять командиров разных бригад вообще из разных ведомств и поблагодарили. Многие командиры разных бригад, многие Герои Украины готовы давать показания", — убежден военный.

Он считает, что ГБР нарушает закон. Ведь, по его словам, они не должны ждать письма.

"По закону, они должны открыть производство по любой информации, даже если вот увидели что-то в интервью — все, они за 48 часов открывают ЕРДР, звонят мне: "Здравствуйте, можете дать показания?". Да, могу", — говорит "Тавр".

Его мнение таково, что должно быть открыто по меньшей мере три ЕРДР, и это без Харькова: Мариуполь, Крынки, ОСУВ "Хортица". Пока не открыто ни одного производства.

Ранее мы писали, что глава штаба "Азов" Богдан Кротевич обратился в ГБР. Он написал заявление, в котором обвинил одного из украинских генералов в военных преступлениях. Позже стало известно, что речь идет о генерал-лейтенанте Юрии Содоле.

Также народная депутат Марьяна Безугла заявила, что во время наступательных действий российских оккупантов на Торецк в Донецкой области генерал Юрий Содоль пил в Одессе. К своим словам она добавила фото.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.