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Кудрицький про ризик відключення світла в Києві — були близькі

26 листопада 2023 02:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кудрицький про ризик відключення світла в Києві — були близькі
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: telegraf.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Києві був ризик відключення світла. Російські окупанти під час атаки пошкодили інфраструктуру.

Про це Володимир Кудрицький розповів в ефірі телемарафону.

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За словами Кудрицького, через пошкодження в столиці "були близькі до того, щоб запровадити відключення".

"Декілька потужних магістральних ліній електропередач, які живлять місто і міста навколо, були пошкоджені і відключилися. Були ризики, що ми запровадимо певні обмеження електропостачання на період відновлювальних робіт, але вдалося пройти день без будь-яких графіків відключень", — зазначив очільник Укренерго.

Він додав, що вже працюють дві потужні магістральні лінії. Наразі загроза відключення світла відсутня.

Нагадаємо, що в ніч проти суботи, 25 листопада, російські окупанти атакували Київ рекордною кількістю "шахедів". Мер міста Віталій Кличко розповів про наслідки обстрілів у столиці.

Також ми повідомляли, що при зниженні температури зростає споживання електроенергії. У Міненерго відповіли, чи відключатимуть світло українцям через морози.

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