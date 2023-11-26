Кудрицький про ризик відключення світла в Києві — були близькі
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Києві був ризик відключення світла. Російські окупанти під час атаки пошкодили інфраструктуру.
Про це Володимир Кудрицький розповів в ефірі телемарафону.
Ймовірні відключення світла в Києві
За словами Кудрицького, через пошкодження в столиці "були близькі до того, щоб запровадити відключення".
"Декілька потужних магістральних ліній електропередач, які живлять місто і міста навколо, були пошкоджені і відключилися. Були ризики, що ми запровадимо певні обмеження електропостачання на період відновлювальних робіт, але вдалося пройти день без будь-яких графіків відключень", — зазначив очільник Укренерго.
Він додав, що вже працюють дві потужні магістральні лінії. Наразі загроза відключення світла відсутня.
Нагадаємо, що в ніч проти суботи, 25 листопада, російські окупанти атакували Київ рекордною кількістю "шахедів". Мер міста Віталій Кличко розповів про наслідки обстрілів у столиці.
Також ми повідомляли, що при зниженні температури зростає споживання електроенергії. У Міненерго відповіли, чи відключатимуть світло українцям через морози.
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