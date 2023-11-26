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Кудрицкий о риске отключения света в Киеве — были близки

26 ноября 2023 02:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кудрицкий о риске отключения света в Киеве — были близки
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: telegraf.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в Киеве был риск отключения света. Российские оккупанты во время атаки повредили инфраструктуру.

Об этом Владимир Кудрицкий рассказал в эфире телемарафона.

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По словам Кудрицкого, из-за повреждений в столице "были близки к тому, чтобы ввести отключение".

"Несколько мощных магистральных линий электропередач, питающих город и города вокруг, были повреждены и отключились. Были риски, что мы введем определенные ограничения электроснабжения на период восстановительных работ, но удалось пройти день без каких-либо графиков отключений", — отметил глава Укрэнерго.

Он добавил, что уже работают две мощные магистральные линии. Пока угроза отключения света отсутствует.

Напомним, что в ночь на субботу, 25 ноября, российские оккупанты атаковали Киев рекордным количеством "шахедов". Мэр города Виталий Кличко рассказал о последствиях обстрелов в столице.

Также мы сообщали, что при понижении температуры растет потребление электроэнергии. В Минэнерго ответили, будут ли отключать свет украинцам из-за морозов.

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