Кулеба не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ — в МЗС назвали причину

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не братиме участі в міністерському засіданні Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ). Таке рішення він прийняв у зв’язку з присутністю на ньому очільника МЗС Росії Сергія Лаврова.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Кулеба байкотуватиме засідання ОБСЄ

Йдеться про засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ 30 листопада — 1 грудня, що проходитиме у Північній Македонії у Скоп’є.

"Делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ", – заявив він.

Речник також уточнив, що йдеться про бойкот саме на рівні міністра закордонних справ. Посол України буде присутнім на засіданні.

Ніколенко зазначив, що Україна високо цінує зусилля глави МЗС Північної Македонії Буяра Османі, який продемонстрував високий професіоналізм та непохитну відданість захисту принципів та зобов'язань ОБСЄ.

Росія утримує українських членів ОСБЄ

"Російська Федерація послідовно руйнує ОБСЄ, зловживаючи правилом консенсусу. Вдаючись до шантажу та відкритих погроз, РФ систематично блокувала консенсус з ключових питань. Свавільним стало і блокування кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році. Окрім цього, Росія незаконно затримала трьох українців — представників ОБСЄ, які знаходяться у в'язницях вже понад 500 днів", — заявив Ніколенко.

Він зазначив, що за таких умов присутність російської делегації на міністерському засіданні на рівні міністра вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії до України лише поглиблює кризу, в яку Росія загнала ОБСЄ.

Раніше ми повідомляли, що глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЄС не може виконати зобов'язання перед Україною щодо постачання мільйона артилерійських боєприпасів до березня 2024 року. Затримки пов'язані з проблемами в оборонному виробництві та бюрократичними бар'єрами.

Нагадуємо, що міністр закордонник справ Дмитро Кулеба заявив, що Європейська комісія дала чіткий сигнал, що Україна рухається до відкриття переговорів щодо членства у Євросоюзі вже у грудні цього року. Для цього в Україні та Євросоюзі є політична воля.