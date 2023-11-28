Кулеба не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ — в МИД назвали причину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не будет участвовать в министерском заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Такое решение он принял в связи с присутствием на нем главы МИД России Сергея Лаврова.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

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Речь идет о заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ 30 ноября — 1 декабря, которое пройдет в Северной Македонии в Скопье.

"Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел", — заявил он.

Спикер также уточнил, что речь идет о бойкоте именно на уровне министра иностранных дел. Посол Украины будет присутствовать на заседании.

Николенко отметил, что Украина высоко ценит усилия главы МИД Северной Македонии Буяра Османи, продемонстрировавшего высокий профессионализм и непреклонную приверженность защите принципов и обязательств ОБСЕ.

Россия удерживает украинских членов ОСБЕ

"Российская Федерация последовательно разрушает ОБСЕ, злоупотребляя правилом консенсуса. Прибегая к шантажу и открытым угрозам, РФ систематически блокировала консенсус по ключевым вопросам. Своевольным стало и блокирование кандидатуры Эстонии на председательство в ОБСЕ в 2024 году. Кроме этого, Россия незаконно задержала трех украинцев — представителей ОБСЕ, которые находятся в тюрьме уже более 500 дней", — заявил Николенко.

Он отметил, что при таких условиях присутствие российской делегации на министерском заседании на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину лишь усугубляет кризис, в который Россия загнала ОБСЕ.

Ранее мы сообщали, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС не может выполнить обязательства перед Украиной по поставке миллиона артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года. Задержки связаны с проблемами в оборонном производстве и бюрократическими барьерами.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Европейская комиссия дала четкий сигнал, что Украина движется к открытию переговоров по членству в Евросоюзе уже в декабре этого года. Для этого в Украине и Евросоюзе есть политическая воля.