Кулеба сьогодні написав заяву на звільнення з посади міністра

Голова МЗС Дмитро Кулеба. Фото: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у середу, 4 вересня, написав заяву на звільнення з посади. Відповідна заява надійшла до Верховної Ради.

Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук у Facebook.

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Заява Кулеби. Фото: Руслан Стефанчук

Звільнення Кулеби

"До Верховної Ради України надійшла заява від Міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку", — написав Стефанчук.

Він зазначив, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань парламенту. Водночас причина звільнення Кулеби не уточнюється.