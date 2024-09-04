Кулеба сьогодні написав заяву на звільнення з посади міністра

Кулеба подав у відставку з посади очільника МЗС України
4 вересня 2024 08:47
Голова МЗС Дмитро Кулеба. Фото: РБК-Україна
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у середу, 4 вересня, написав заяву на звільнення з посади. Відповідна заява надійшла до Верховної Ради.
Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук у Facebook.
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"До Верховної Ради України надійшла заява від Міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку", — написав Стефанчук.
Він зазначив, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань парламенту. Водночас причина звільнення Кулеби не уточнюється.
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