Кулеба сегодня написал заявление об увольнении с должности министра

Кулеба подал в отставку с поста главы МИД Украины
4 сентября 2024 08:47
Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: РБК-Украина
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в среду, 4 сентября, написал заявление об увольнении с должности. Соответствующее заявление поступило в Верховную Раду.
Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук в Facebook.
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"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке", — написал Стефанчук.
Он отметил, что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний парламента. В то же время причина увольнения Кулебы не уточняется.
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