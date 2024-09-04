Кулеба сегодня написал заявление об увольнении с должности министра

Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: РБК-Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в среду, 4 сентября, написал заявление об увольнении с должности. Соответствующее заявление поступило в Верховную Раду.

Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук в Facebook.

Читайте также:

Заявление Кулебы. Фото: Руслан Стефанчук

Увольнение Кулебы

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке", — написал Стефанчук.

Он отметил, что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний парламента. В то же время причина увольнения Кулебы не уточняется.