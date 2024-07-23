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Кулеба пояснив, як Україна контактує з Придністров’ям

23 липня 2024 19:41
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Дмитро Кулеба повідомив, як Україна контактує з невизнаним Придністров'ям
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben/File Photo
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, як Україна контактує з невизнаним Придністров’ям. Він наголосив, що це відбувається виключно в координації з Кишиневом.

Про це Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю NewsMaker.

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За словами Кулеби, Україна як учасниця процесу придністровського врегулювання проводить консультації як із представниками зазначеного процесу, за винятком Росії, так і з Кишиневом та Тирасполем.

Він зазначив, що посол з особливих доручень МЗС Паун Роговей як представник України проводив зустрічі з лідером де-факто Придністровського регіону Молдови Вадимом Красносельським.

"Такі зустрічі в тісній координації з молдовською стороною проводилися і будуть проводитися надалі. Ці контакти — частина роботи спецпредставника. Важливо підкреслити, що він тісно координує свою діяльність із Кишиневом, і в зв'язку з цим жодних неузгоджених кроків чи ініціатив із нашого боку ніколи не було і не буде", — зазначив Кулеба.

Він наголосив на недієздатності минулого формату врегулювання придністровського конфлікту "5+2" через присутність Росії.

"Тому на цьому етапі найефективнішим інструментом є діалог у форматі "1+1", тобто прямі переговори і консультації між Кишиневом і Тирасполем", — зазначив міністр.

За його словами, з урахуванням початку переговорного процесу щодо вступу Молдови та України до Європейського Союзу, придністровське врегулювання повинно стати питанням європейського порядку денного.

Нагадаємо, Молдова стала першою країною після розпаду Радянського Союзу, яка постраждала від військової агресії РФ — Кремль окупував частину на лівому березі Дністра та зробив там так звану Придністровську Молдавську республіку. Сусідня країна готова до реінтеграції цієї території, однак лише мирним шляхом. 

Раніше лідер так званого Придністров'я Вадим Красносільський спростував заяви лідера Партії соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) Ігоря Додона про те, що два роки тому він написав нібито листа до керівництва Молдови з пропозицією об'єднатися. На його думку, або Додона "вводять в оману", або він "свідомо перекручує" звернення Красносільського до президента РМ.

Дмитро Кулеба Молдова МЗС Україна політики Придністров'я

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