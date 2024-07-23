Дмитрий Кулеба сообщил, как Украина контактирует с непризнанным Приднестровьем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben/File Photo

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, как Украина контактирует с непризнанным Приднестровьем. Он подчеркнул, что это происходит исключительно в координации с Кишиневом.

Об этом Дмитрий Кулеба сказал в интервью NewsMaker.

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Контакт Украины с Приднестровьем

По словам Кулебы, Украина как участник процесса приднестровского урегулирования проводит консультации как с представителями указанного процесса, за исключением России, так и с Кишиневом и Тирасполем.

Он отметил, что посол по особым поручениям МИД Паун Роговей как представитель Украины проводил встречи с лидером де-факто Приднестровского региона Молдовы Вадимом Красносельским.

"Такие встречи в тесной координации с молдавской стороной проводились и будут проводиться в дальнейшем. Эти контакты — часть работы спецпредставителя. Важно подчеркнуть, что он тесно координирует свою деятельность с Кишиневом, и в связи с этим никаких несогласованных шагов или инициатив с нашей стороны никогда не было и не будет", — отметил Кулеба.

Он отметил недееспособность прошлого формата урегулирования приднестровского конфликта "5+2" из-за присутствия России.

"Поэтому на этом этапе самым эффективным инструментом является диалог в формате "1+1", то есть прямые переговоры и консультации между Кишиневом и Тирасполем", — отметил министр.

По его словам, с учетом начала переговорного процесса по вступлению Молдовы и Украины в Европейский Союз, приднестровское урегулирование должно стать вопросом европейской повестки дня.

Напомним, Молдова стала первой страной после распада Советского Союза, пострадавшей от военной агрессии РФ — Кремль оккупировал часть на левом берегу Днестра и создал там так называемую Приднестровскую Молдавскую республику. Соседняя страна готова к реинтеграции этой территории, но только мирным путем.

Ранее лидер так называемого Приднестровья Вадим Красносельский опроверг заявления лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игоря Додона о том, что два года назад он написал якобы письмо руководству Молдовы с предложением объединиться. По его мнению, либо Додона "вводят в заблуждение", либо он "сознательно искажает" обращение Красносельского к президенту РМ.