У Польщі Кулеба обговорив передачу МіГів і відкриття української школи

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: скриншот

Україна та Польща провели переговори щодо можливості передачі польських винищувачів МіГ українським військовим. Окрім цього, обговорювали також питання відкриття української школи у Варшаві.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу, 28 серпня.

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Кулеба зазначив, що він і Сікорський детально обговорили різноманітні питання порядку денного.

"У військовій сфері ми зосередилися на питанні винищувачів МіГ і домовилися про подальші кроки щодо створення можливості для сусідів України перехоплювати зі своєї території російські ракети й безпілотники в українському повітряному просторі", — заявив голова МЗС.

Окрім того, він зазначив, що на двосторонніх переговорах обговорили питання про необхідність заснування повноцінної української школи у Варшаві.

"Ми з Радеком домовилися продовжити роботу над цим питанням. У цьому питанні ми також розраховуємо на підтримку мера Варшави Рафала Тшасковского", — наголосив Кулеба.