В Польше Кулеба обсудил передачу МиГов и открытие украинской школы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: скриншот

Украина и Польша провели переговоры о возможности передачи польских истребителей МиГ украинским военным. Кроме того, обсуждали также вопросы открытия украинской школы в Варшаве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 28 августа.

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Кулеба отметил, что он и Радослав Сикорский подробно обсудили различные вопросы повестки дня.

"В военной сфере мы сосредоточились на вопросе истребителей МиГ и договорились о дальнейших шагах по созданию возможности для соседей Украины перехватывать со своей территории российские ракеты и беспилотники в украинском воздушном пространстве", — заявил глава МИД.

Кроме того, он отметил, что на двусторонних переговорах обсудили вопрос о необходимости создания полноценной украинской школы в Варшаве.

"Мы с Радеком договорились продолжить работу над этим вопросом. В этом вопросе мы также рассчитываем на поддержку мэра Варшавы Рафала Тшасковского", — подчеркнул Кулеба.