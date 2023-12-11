Кулеба зустрінеться з угорським колегою вперше після вторгнення РФ до України

Дмитро Кулеба та Петер Сіярто. Фото архівне: Hungary Today

Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше від повномасштабного вторгнення Росії до України особисто зустрінеться з угорським колегою Петером Сіярто.

Про це він повідомив перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомила "Європейська правда".

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"Сьогодні я зустрінуся з міністром закордонних справ Угорщини. Це буде наша перша особиста зустріч з початку повномасштабного вторгнення. І думаю, цей факт говорить сам за себе: ми продовжуємо говорити з Угорщиною. Як я вже зазначив, Україна змінила своє законодавство щодо освіти і використання мов нацменшин у той спосіб, як цього хотіла Угорщина. І до цього факту треба проявити повагу", — зазначив Кулеба.

Кулеба також додав, що у рішенні Єврокомісії були конкретні вимоги, що Україна має привести законодавство у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії. І всі ключові моменти цих рекомендацій уже втілені.

При цьому, відповідаючи на запитання журналістів про деталі короткої розмови Президента України Володимира Зеленського з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном в Аргентині Кулеба відповів, що не був там присутній, тож утримається від коментарів щодо цього питання.

Раніше ми повідомляли, що очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готується до нових контрнаступальних та оборонних операцій. За його словами, не можна давати РФ паузу в бойових діях.

Нагадуємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити російським та білоруським спортсменам стати учасниками Олімпіади-2024, яка відбудеться в Парижі.