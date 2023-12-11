Кулеба встретится с венгерским коллегой впервые после вторжения РФ в Украину

Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто. Фото архивное: Hungary Today

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые от полномасштабного вторжения России в Украину лично встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Об этом он сообщил перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщила "Европейская правда".

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"Сегодня я встречусь с министром иностранных дел Венгрии. Это будет наша первая личная встреча с начала полномасштабного вторжения. И думаю, этот факт говорит сам за себя: мы продолжаем говорить с Венгрией. Как я уже отметил, Украина изменила свое законодательство по образованию и использованию как нацменьшинств таким образом, как этого хотела Венгрия. И к этому факту нужно проявить уважение", — отметил Кулеба.

Кулеба также добавил, что в решении Еврокомиссии были конкретные требования, что Украина должна привести законодательство в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии. И все ключевые моменты этих рекомендаций уже воплощены.

При этом отвечая на вопросы журналистов о деталях короткого разговора Президента Украины Владимира Зеленского с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Аргентине Кулеба ответил, что не присутствовал там, и воздержится от комментариев по этому вопросу.

Ранее мы сообщали, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовится к новым контрнаступательным и оборонным операциям. По его словам, нельзя давать РФ паузу в боевых действиях.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил решение Международного олимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам стать участниками Олимпиады-2024, которая состоится в Париже.